Macronin entiselle turvallisuusavustajalle syytteet

Ranskassa presidentti Emmanuel Macronin turvallisuushenkilöstöön kuulunutta Alexandre Benallaa vastaan nostettiin sunnuntaina syytteet muun muassa joukkoväkivallasta, kertovat Pariisin syyttäjät. Benalla irtisanottiin ja pidätettiin sen jälkeen, kun julkisuuteen oli levinnyt video, jossa hän osallistuu mielenosoituksen hajottamiseen ja pahoinpitelee mielenosoittajia.

Syyttäjät katsovat Benallan syyllistyneen joukkoväkivallan lisäksi muun muassa poliisin virkamerkin laittomaan käyttämiseen, kertoo BBC.

Syytteitä on saanut myös Macronin edustaman Tasavalta liikkeellä -puolueen turvallisuushenkilöstöön kuuluva Vincent Crase. Lisäksi kolme korkea-arvoista poliisia on saanut syytteet muun muassa salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. Heidän on kerrottu luovuttaneen valvontakameratallenteita Benallalle tarkoituksenaan auttaa tätä vakuuttamaan syyttömyyttään.

Macron ei ole vielä kommentoinut tapausta julkisesti. Sunnuntai-iltana hänen avustajansa kuitenkin kertoi, että presidentti pitää tapauksen tosiseikkoja mahdottomana hyväksyä. Avustajan mukaan Macron puhuu asiasta, "kun katsoo sen tarpeelliseksi", ja lupaa, että tapaus ei ole ollut eikä jää rankaisematta.

Video vei Macronin skandaalin partaalle

Presidentti Macron joutui viime viikolla kiusallisen huomion kohteeksi, kun Le Monde julkaisi keskiviikkona videon, jossa Benalla nähdään raahaamassa naista ja sen jälkeen retuuttamassa, tallomassa ja lyömässä nuorta miestä mielenosoituksissa Pariisin keskustassa 1. toukokuuta.

Hallinto kuuli väkivaltaisesta käytöksestä jo ennen videon julkaisua, ja Benalla hyllytettiin toukokuussa kahdeksi viikoksi ja siirrettiin sen jälkeen turvatiimistä hallinnollisiin tehtäviin. Viime perjantaina Macronin kansliasta kerrottiin, että Benalla saa potkut.

Ranskassa puoluejohtajat ja kansanedustajat ovat vaatineet presidenttiä ottamaan kantaa Benallan toimintaan. Muun muassa äärioikeistolaisen Kansallisen liittouman johtaja Marine Le Pen ja Tasavaltalaiset-puolueen johtaja Laurent Wauquiez ovat vaatineet Macronia olemaan avoin ranskalaisille.

Myrskyn silmässä on myös sisäministeri Gerard Collomb, joka lehtitietojen mukaan tiesi Benallan mielenosoituksessa käyttämästä väkivallasta. Collomb on lakikomitean kuultavana tänään.