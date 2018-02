Macronin ja Merkelin määrä keskustella Putinin kanssa Syyriasta

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin on määrä keskustella tänään Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Syyriasta. Asiasta kerrottiin sen jälkeen, kun Syyrian tulitaukoehdotus hyväksyttiin yksimielisesti YK:n turvallisuusneuvostossa Suomen aikaa lauantai-iltana. Myös Venäjä tuki ehdotusta.

Macronin, Merkelin ja Putinin tapaamisen keskiössä on hyväksytyn tulitauon toimeenpano sekä suunnitelman luominen kestävän rauhan saavuttamiseksi Syyriaan, Macronin toimistosta kerrottiin.

Eilen hyväksytyn päätöslauselman mukaan 30 päivän tulitauon on määrä alkaa "viipymättä" kaikkialla Syyriassa, jotta humanitaarisen avun kuljetukset ja hoitoa tarvitsevien evakuoinnit saadaan käyntiin.

Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Venäjän tukemat Syyrian koneet kuitenkin tekivät iskuja Itä-Ghoutan alueella turvallisuusneuvoston äänestyksen jälkeen. Venäjä on kiistänyt, että sillä olisi mitään tekemistä iskujen kanssa.

Venäjä tukee Syyrian hallitusta, mutta on jo aiemminkin kiistänyt olevansa mukana hyökkäyksessä Itä-Ghoutaan.

Venäjälle tehtiin myönnytyksiä

Venäjälle tehtiin myönnytyksiä, jotta se hyväksyisi päätöslauselman. Tulitauko ei esimerkiksi koske operaatiota äärijärjestö Isisiä ja al-Qaidaa vastaan eikä myöskään "yksilöitä, ryhmiä, hankkeita tai kokonaisuuksia", jotka tukevat äärijärjestöjä.

Päätöslauselmassa vaaditaan kaikkien piiritysten lopettamista. Tämä sisältää myös Itä-Ghoutan kapinallisalueen, joka on kokonaan hallitusjoukkojen saartama.

– Olemme myöhässä tähän kriisiin vastaamisessa, erittäin myöhässä, sanoi Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley äänestyksen jälkeen.

Hän syytti Venäjää viivyttelystä.

Syyrian Itä-Ghoutaan kohdistuneissa hyökkäyksissä on kuollut jo 500 siviiliä seitsemän päivän aikana, Syrian Observatory for Human Rights -järjestö on kertonut. Pelkästään eilisen aikana iskuissa on järjestön tuoreimpien tietojen mukaan kuollut 41 siviiliä. Kahdeksan eilen kuolleista oli lapsia.

Syyrian hallitus aloitti massiivisen hyökkäyksen Itä-Ghoutaan viikko sitten. Damaskoksen lähellä sijaitsevaa Itä-Ghoutaa on moukaroitu sekä tykistöllä että ilmaiskuin.