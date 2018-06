Makedonian uudeksi nimeksi tulossa Pohjois-Makedonia – lähes 30 vuoden nimikiista lähellä sopua

Makedonian uudeksi nimeksi ehdotetaan Pohjois-Makedonian tasavaltaa (makedoniaksi Severna Makedonija). Makedonian ja Kreikan pääministerit ovat päässeet asiasta sopuun.

Maiden parlamenttien pitää vielä hyväksyä sopimus. Sen lisäksi Makedoniassa järjestetään asiasta kansanäänestys alkusyksystä.

Jos sopimus solmitaan, se päättää lähes 30 vuoden nimikiistan.

– Olemme saavuttaneet sopimuksen, joka täyttää kaikki Kreikan asettamat vaatimukset, Kreikan pääministeri Alexis Tsipras kertoi televisiossa.

BBC:n mukaan sopimus velvoittaa myös Makedonia-nimen hyväksyneitä maita käyttämään Makedoniasta uutta Pohjois-Makedonia-nimeä.

Tsipras sopi asiasta puhelinkeskustelussa Makedonian pääministerin Zoran Zaevin kanssa.

Maat ovat kiistelleet nimestä vuodesta 1991 lähtien, jolloin Makedonia itsenäistyi Jugoslavian hajottua. Kreikka ei ole hyväksynyt Makedonia-nimeä, koska se katsoo nimen kuuluvan pohjoiselle maakunnalleen. Kreikan Makedoniassa sijaitsee muun muassa maan toiseksi suurin kaupunki Thessaloniki.

Aleksanteri Suuri oli kotoisin juuri Makedoniasta, minkä vuoksi alue on kreikkalaisille suuri kansallisen ylpeyden aihe. Hän ei kuitenkaan ollut slaavi nykyisten makedonialaisten tavoin.

Kreikan ulkoministerin Nikos Kotziasin mukaan sopimuksessa mainitaan myös, että makedonian kieli on slaavilaista alkuperää. Tällä halutaan korostaa sitä, ettei nykyisellä Makedonian tasavallalla ole yhteyttä antiikin Makedoniaan.

Mielenosoituksia sopimusta vastaan

Uusi nimi herättänee voimakkaita tunteita rajan molemmin puolin. Nimisopimusta vastaan on osoitettu mieltä molemmissa maissa jo ennen sopimuksen syntyä. Kreikassa moni vastustaa kaikkia nimiä, joiden osana on Makedonia.

Vastustajia löytyy myös molempien maiden kärkipoliitikoista. Kreikan puolustusministeri Panos Kammenos on sanonut, ettei Makedonian pääministerillä Zaevilla ole mahdollisuuksia saada sopimusta hyväksytyksi omassa maassaan. Makedonian presidentti Gjorge Ivanov puolestaan sanoi, että näin tärkeästä asiasta sopiminen puhelimessa on vastuutonta. Ivanov on lähellä nationalistipuoluetta, joka hävisi Zaeville viime vuoden vaaleissa.

Jos sopimus hyväksytään molemmissa maissa, se helpottaa Makedonian pääsemistä EU:n ja sotilasliitto Naton jäseneksi. Tähän asti on ollut selvää, että Kreikka blokkaisi Makedonian jäsenyyden kummassakin järjestössä.