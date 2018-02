Malediivien presidentti syyttää tuomareita vallankaappauksen valmistelusta

Malediivien presidentti väittää, että korkeimman oikeuden tuomarit juonittelivat syöstäkseen hänet vallasta. Presidentti Abdulla Yameen sanoi tv-puheessa, että hänen oli pakko julistaa poikkeustila ja määrätä tuomarit pidätettäviksi, jotta salajuoni saataisiin paljastettua.

– Muuta keinoa ei ollut saada tutkittua tuomareiden toimintaa, Yameen sanoi.

Poikkeustilan julistamisen jälkeen maassa pidätettiin kaksi korkeimman oikeuden tuomaria, kertoo poliisi. Toinen pidätetyistä tuomareista on korkeimman oikeuden puheenjohtaja.

Jo aiemmin poliisi pidätti entisen presidentin Maumoon Abdul Gayoomin, joka johti Malediiveja vuosikymmeniä. Gayoom on nykyisen presidentin velipuoli.

Maanpaossa elävä oppositiojohtaja Mohamed Nasheed on pyytänyt Yhdysvaltoja ja Intiaa puuttumaan tilanteeseen ja syöksemään presidentti Yameen vallasta. Nasheedin mukaan Yameen on toiminut laittomasti julistaessaan maahan poikkeustilan.

Matkustajia kehotetaan varovaisuuteen

Suomessa ulkoministeriö on julkistanut Malediiveistä matkustustiedotteen, jossa kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta pääkaupunki Malessa ja välttämään mielenosoituksia ja ihmisjoukkoja. Myös monet muut Euroopan maat sekä Yhdysvallat ovat päivittäneet matkustusohjeitaan.

Intia ja Kiina ovat kehottaneet kansalaisiaan pysymään kokonaan poissa Malediiveiltä kunnes tilanne rauhoittuu. Kiinalaiset ovat nykyään suurin matkailijaryhmä.

Hallituksen tiedottaja yritti rauhoitella tilannetta ja vakuutti, ettei turisteilla ole mitään vaaraa ja ettei ulkonaliikkumiskieltoa ole määrätty.

Male ei ole Malediiveillä varsinaista turistialuetta, mutta lomasaarille matkustetaan useimmiten pääkaupungin lähellä sijaitsevan lentokentän kautta. Malediiveillä kävi viime vuonna lähes 1,4 miljoonaa ulkomaista matkailijaa.

Malediivien hallitus ja korkein oikeus ovat ajautuneet pattitilanteeseen. Presidentti on kieltäytynyt noudattamasta korkeimman oikeuden päätöstä, jonka mukaan yhdeksän vangittua oppositiopoliitikkoa on vapautettava. Poikkeustilan on määrä kestää 15 päivää.

Yhdysvallat on painottanut viestissään Malediivien johdolle, että saarivaltion tulee kunnioittaa demokratiaa. Yameenin valtakaudella Malediivit on lähentynyt Kiinaan, mikä huolestuttaa Intiaa.