Malesian entinen pääministeri todettiin syylliseksi mittavaan korruptioon – valtion rahastosta kavallettiin miljardeja luksuskiinteistöihin ja Hollywood-elokuvan tuotantoon

Malesian entinen pääministeri Najib Razak sai tiistaina 12 vuoden vankeustuomion miljoonaluokan korruptiosta. 67-vuotias Najib todettiin syylliseksi kaikkiin seitsemään käsiteltyyn syytteeseen, muun muassa miljoonien eurojen arvoiseen rahanpesuun ja vallan väärinkäyttöön.

Najibin todettiin muun muassa siirtäneen 42 miljoonaa Malesian ringgitiä eli noin 8,5 miljoonaa euroa henkilökohtaisille tileilleen valtion sijoitusrahastosta. Ex-pääministerille langetettiin myös noin 40 miljoonan euron arvoiset sakot.

Najib aikoo valittaa tuomiostaan ja saa odottaa prosessin päättymistä vapaudessa takuita vastaan. Kyseessä oli ensimmäinen useista oikeudenkäynneistä vyyhdissä, joka koskee valtion rahastoon kohdistuneita miljardikavalluksia.

Ensimmäisessä oikeudenkäynnissä käsitellyt syytteet ovat vielä pieniä verrattuna toiseen ja merkittävämpään oikeudenkäyntiin, jossa Najibia syytetään yli 400 miljoonan euron kavalluksesta.

Skandaali romutti poliittisen uran

Najib Razak perusti valtion sijoitusrahasto 1Malaysia Development Berhadin vuonna 2009 ollessaan vielä Malesian pääministeri.

Razakin ja muiden osallisten syytetään kavaltaneen rahastosta vuosien varrella yhteensä miljardien eurojen arvosta varoja, joita käytettiin muun muassa luksuskiinteistöihin ja arvotaiteeseen. Najibin on katsottu valvoneen rahastoa tarkasti.

Vuonna 2014 rahaston huomattiin olevan miljardiveloissa, ja seuraavana vuonna Wall Street Journal julkaisi asiakirjoja, joista kävi ilmi Najibin saaneen ainakin 579 miljoonaa euroa maksuina henkilökohtaisille tileilleen.

Skandaalin paljastuminen johti Najibin johtaman, pitkään vallassa olleen koalition häviöön vuoden 2018 vaaleissa. Vaalitappion jälkeen entinen pääministeri pidätettiin ja asetettiin syytteisiin. Hän on itsepintaisesti kiistänyt syyllisyytensä ja sanonut, ettei ollut tietoinen rahaliikenteestä.

Van Goghia, suihkukone ja Hollywood-elokuva

Najibin puolustusasianajajat ovat pyrkineet vierittämään syyn rahoittaja Low Taek Jholle, joka on ilmiantajien mukaan vyyhdin keskeisiä toimijoita.

Low on syytteessä Malesiassa ja Yhdysvalloissa, mutta hänen sijaintiaan ei tiedetä. Vyyhdissä on ollut mukana myös Najibin poikapuoli, elokuvatuottaja Riza Aziz, joka käytti kavallettuja rahoja muun muassa Hollywood-elokuva Wolf of Wall Streetin tuottamiseen.

Rizan syytteet hylättiin yllättäen, kun hän lupasi palauttaa varat Malesiaan. Ainakin Riza ja Low käyttivät varoja myös kalliisiin kiinteistökauppoihin esimerkiksi Beverly Hillsissä, Lontoossa ja New Yorkissa.

Lisäksi varoilla hankittiin muun muassa Claude Monet'n ja Vincent van Goghin maalaukset sekä Bombardierin suihkukone.

Myös sijoituspankki Goldman Sachs sotkeutui skandaaliin. Malesian valtion mukaan suuria summia varastettiin, kun pankki järjesti velkakirja-asioita valtion rahastolle. Goldman Sachs sopi valtion kanssa yli kolmen miljardin euron sovittelusummasta viime viikolla. Syytteet pankkia ja sen henkilökuntaa kohtaan hylättiin.

Korruptio-oikeudenkäyntiä on pidetty testinä Malesian laillisuusperiaatteelle. Najibin skandaalin ryvettämä puolue palasi valtaan osana koalitiota viisi kuukautta sitten, minkä on pelätty mahdollisesti vaikuttavan oikeuden päätökseen.