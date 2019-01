Malesiassa kadonnutta suomalaista etsitään yhä laajemmalta alueelta – lisää veneitä avuksi

Malesiassa kadonneen suomalaismiehen etsintöjä on laajennettu, kertoo malesialaislehti New Straits Times. Paikalliset pelastusviranomaiset saivat maanantaina käyttöönsä lisää veneitä. Niiden avulla etsintöjä pystyttiin jatkamaan entistä isommalla alueella turistien suosiman Kampung Asahin vesiputouksen ympäristössä, jossa suomalaismiehen uskotaan vierailleen.

– Veneiden ansiosta meidän on helpompi päästä Kampung Asahin vesiputouksille. Maata pitkin kylään on lähes kolmen päivän matka, pelastuslaitoksen johtaja Mohd Sani Harul sanoo New Straits Timesin haastattelussa.

Pulau Tiomanin saarella lomamatkalla ollut 20-vuotias suomalaismies on ollut kateissa viime viikon tiistaista lähtien. Miehen paikallinen tuttava teki miehestä katoamisilmoituksen lauantaina, kun suomalaismies ei ollut palannut vesiputoukselta.

Suomen ulkoministeriö on tietoinen tapauksesta ja seuraa tilannetta. Ministeriö ei suostunut kommentoimaan tapausta tarkemmin yksityisyyden suojaan vedoten.