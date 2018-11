Malesiassa kristillisen materiaalin jakamisesta pidätetyt neljä suomalaista olivat ilmeisesti liikkeellä yksityishenkilöinä. Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fidan seurakuntayhteyksien päällikkö Juha Lehtonen kertoo STT:lle, etteivät pidätetyt ole Fidan palkkalistoilla. He kaikki ovat kuitenkin järjestölle tuttuja ihmisiä, ja tilannetta seurataan tiiviisti.

Kaksi miestä ja kaksi naista, iältään 27–60-vuotiaita, otettiin kiinni hotellistaan Langkawin saarella eilen. Heiltä takavarikoitiin yli 300 lehtistä, joissa oli katkelmia Raamatusta.

Lehtosen mukaan Fidalla on hyvät kontaktit alueelle, ja paikan päällä on ihmisiä, jotka voivat tarvittaessa auttaa pidätettyjä.

– Vaikka he eivät ole työntekijöitämme, totta kai haluamme olla tueksi ja avuksi miten vain pystymme. Meidän näkökulmastamme on tärkeintä saada nämä ihmiset turvallisesti Suomeen.

Pidätetyistä tullut useita ilmoituksia

Mediatietojen mukaan poliisi oli saanut suomalaisista useita ilmoituksia. New Strait Times kertoo, että yksi ilmoittajista oli nähnyt epäillyt jakamassa kristillistä materiaalia Pantai Cenangin alueella sunnuntaina.

Lehtonen sanoo, että Fidalla on hyviä kokemuksia niin Malesiasta kuin muistakin maista, joissa ympäristö on kristilliselle järjestölle vaikea ja esimerkiksi kaikenlaisen materiaalin jakaminen saattaa olla kielletty. Tällaisissa maissa Fidan lähestymistapa on yleensä sosiaalinen apu yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja seurakuntien kanssa.

Lehtonen kuvailee tilannetta sekä harmilliseksi että huolestuttavaksi. Hän toivoo, että Fida voi jatkossakin toimia Malesiassa ja Pantai Cenangissa.

– Tämä tarkoittaa, että meidän on oltava yhä paremmin yhteydessä ihmisiin, jotka matkustavat alueelle.

Yksi pidätetyistä Joosua Missiosta

Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että ministeriö on tietoinen tapauksesta ja selvittää sitä yhteistyössä Malesian viranomaisten kanssa. Ministeriö ei kerro, onko se ollut suoraan yhteydessä pidätettyihin.

STT:n tietojen mukaan ainakin yksi pidätetyistä kuuluu Joosua Missioon, joka kotisivujensa mukaan on nuorisojärjestö, joka tukee nuoria terveelliseen ja päihteettömään elämäntapaan kristillisten arvojen kautta. Joosua Missio tunnetaan muun muassa musiikkifestivaaleja kiertävästä Suomi Jeesukselle -bussistaan. Toinen pidätetyistä on STT:n saamien tietojen mukaan tämän puoliso.

Konservatiivinen islam vahvistunut

Uskonto on herkkä aihe muslimienemmistöisessä Malesiassa. Viime vuosina muun muassa useat ihmisoikeusjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa entistä konservatiivisemman islamin vahvistumisesta maassa.

Suomalaisten epäillään rikkoneen lakia, joka kieltää epäsovun aiheuttamisen uskonnon perusteella. Malesian rikoslain mukaan lain rikkomisesta voidaan määrätä vähintään kahden vuoden ja enintään viiden vuoden vankeusrangaistus.

90-luvulla Malesiassa asuneen kielentutkijan ja Raamatun käännöshankkeiden konsultin mukaan suomalaisten pidätys voi liittyä maan sisäpolitiikkaan.

– Malesian hallitus voi nostaa tällaisia asioita mediaan lepyttääkseen äärimuslimi-elementtejä etenkin, jos hallituksen suositus on gallupeissa ollut laskusuunnassa, hän arvioi.

Malesiassa edelleen vieraileva tutkija pyysi esiintyä jutussa nimettömänä välttääkseen ongelmat maan viranomaisten kanssa.