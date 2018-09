Mangkhut huojutti Hongkongin pilvenpiirtäjiä – Filippiineillä liki 60 kuolonuhria

Hirmumyrsky Mangkhut riepotteli Hongkongia perinpohjaisesti pyyhkäistessään kaupungin yli. Myrsky katkoi puita, rikkoi ikkunoita ja tuiversi kaupungin pilvenpiirtäjiä niin rajusti, että asukkaat kertoivat niiden huojuneen selvästi. Tuuli puhalsi puuskissa kovimmillaan yli 60 metriä sekunnissa.

Viranomaiset kehottivat ihmisiä pysymään sisätiloissa, mutta muutama uskalikko nähtiin rannoilla ottamassa kuvia myrskyn riehunnasta.

Lähes kaikki lennot Hongkongiin oli peruttu, ja kaupungin koulut pitävät ovensa kiinni maanantaina.

Hongkongissa loukkaantui yli 200 ihmistä.

Suomen Hongkongin pääkonsuli Johanna Karanko kertoi STT:lle, että hänenkin asuntoonsa tihkuu vettä vuotavista ikkunoista.

– Toivottavasti sade pian laantuu, jotta pyyhkeet eivät lopu kesken. Asumme korkeassa kerrostalossa mäen päällä, ja ikkunoista kun katsoo, niin aina välillä näkyy, miten myrskyn irti repimää tavaraa lentää ilmassa. Täytyy toivoa, ettei sitä osu ikkunoihin, Karanko kertoi STT:lle.

Karangon mukaan varsinkin Hongkongin pohjoisosissa on varoitettu maanvyöryistä ja tulvista. Myrskyn voimaan ja tuhoihin Karanko on tutustunut pääosin sosiaalisen median välityksellä, sillä televisiosignaalia ei myrskyn keskellä ole.

– Hongkongin saarien kalastajakylissä myrskyn tuhot voivat olla pahoja, koska siellä asutaan paljon paalujen varaan rakennetuissa taloissa. Monet eivät ehkä ole halunneet jättää omaisuuttaan ja lähteä myrskyevakkoon, Karanko sanoo.

Karangon mukaan Hongkongissa asuu pysyvästi kolmisensataa suomalaista.

Filippiineillä suurta tuhoa

Myrsky siirtyi eteenpäin kohti Manner-Kiinaa, jossa se osui Jiangmenin kaupunkiin Guangdongin maakunnassa.

Paikalliset viranomaiset ilmoittivat evakuoineensa kaikkiaan 2,37 miljoonaa ihmistä ja käskeneensä tuhansia kalastusaluksia palaamaan satamaan. Kiinalaismedia on ristinyt Mangkhutin "Myrskyjen kuninkaaksi".

Myös kasinoistaan tunnettu Macao varautui myrskyyn sulkemalla katuja ja suojaamalla rakennuksia hiekkasäkein. Osa Macaon kaduista oli jo veden vallassa, kun myrskyvuoksi nosti niille vesimassoja. Kaikki kaupungin 42 kasinoa suljettiin, ensimmäistä kertaa koskaan.

Myrsky tuli Hongkongiin Filippiineitä, missä se tappoi ainakin 59 ihmistä ja sai aikaan mittavaa aineellista tuhoa. Uhriluku nousi, kun pelastustyöntekijät löysivät maanvyöryjen alle jääneitä ihmisiä. Luvun pelättiin kasvavan edelleen.

Myrsky teki suurta tuhoa Filippiinien suurimman saaren Luzonin maanviljelysalueilla, jossa se tuhosi sadot ja jätti riisi- ja maissipellot mutaiseksi velliksi.

– Olimme jo entuudestaan köyhiä, ja sitten tuli tämä myrsky. Olemme menettäneet toivomme. Ei meillä ole mitään muuta toimeentuloa, kertoi itkuinen Mary Anne Baril, 40.

Florencen sateet jatkuvat Carolinassa

Yhdysvalloissa Florence-myrskyn odotetaan nostavan lähipäivinä edelleen pahoja tulvia. Uutiskanava CNN:n mukaan viranomaiset varoittavat, että tähänastiset tulvat ovat vasta alkua.

Lauantain aikana Florence heikkeni trooppiseksi myrskyksi edetessään Carolinan rannikolta sisämaahan. CNN:n mukaan myrsky on vaatinut ainakin yksitoista kuolonuhria.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus arvioi, että myrskyn loppuun mennessä osissa Pohjois-Carolinaa on satanut jopa yli 1 000 milliä

eli yli metrin verran vettä. Monin paikoin vettä tulee ennusteiden mukaan lähes 400 milliä.

Pohjois-Carolinaa kohti pohjoisesta saapuvia autoilijoita on kehotettu kiertämään koko osavaltio, jottei ihmisiä jäisi alueelle jumiin. Etelä- ja Pohjois-Carolinassa lähes 800 000 asiakasta on ilman sähköä. Pelastusviranomaiset ovat hakeneet turvaan ihmisiä, jotka ovat jääneet koteihinsa tulvaveden saartamiksi. Tulvasuojiin on paennut liki 21 000 ihmistä.

Osa asukkaista yritti palata lauantaina takaisin koteihinsa, tarkoituksenaan raivata teille kaatuneita puita omatoimisesti moottorisahalla. Pohjois-Carolinan kuvernööri Roy Cooper varoitti, että kaikki osavaltion tiet ovat vaarassa joutua tulvavesien alle.