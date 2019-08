Manner-Kiina jatkaa kovaa kielenkäyttöään Hongkongin protesteista – "terrorisminkaltaisia toimia"

Manner-Kiina jatkaa kovaa kielenkäyttöään Hongkongin demokratiaa puolustavista protesteista. Kiinan valtion tiedottajan mukaan Kiina tuomitsee voimakkaasti "terrorisminkaltaiset toimet".

Eilen satoja lentoja jouduttiin perumaan, kun tuhannet mielenosoittajat tukkivat Hongkongin vilkkaan kansainvälisen lentokentän. Useat lennot myös viivästyivät pahoin.

Lentokenttä on sittemmin alkanut toimia.

Protestoijat muun muassa estivät matkustajien kulkua istumamielenosoituksilla ja tukkivat bussiterminaalin. Illalla mielenosoittajat ottivat yhteen mellakkapoliisin kanssa. Paikalla ollut AFP:n toimittaja kertoi, että mellakkapoliisit käyttivät paprikasumutetta mielenosoittajia vastaan.

Britannian yleisradioyhtiö BBC on uutisoinut, että mielenosoittajat piirittivät ainakin kolme miestä. BBC:n tietojen mukaan piiritetyillä olisi ollut Manner-Kiinan poliisin henkilökortit. Hongkongin poliisi on myöntänyt, että sen valeasuisia virkamiehiä on ollut mielenosoituksissa.

Kiinan mukaan kahta mannerkiinalaista miestä lyötiin.

Protestoijat voivat palata

Tuhannet mielenosoittajat tukkivat Hongkongin lentokentän myös toissa päivänä. Vielä ei tiedetä, ovatko mielenosoittajat aikeissa palata lentokentälle myöhemmin keskiviikkona.

Brittilehti Guardianin mukaan lentokentän viranomaiset ovat saaneet oikeuden määräyksen, jonka mukaan mielenosoittajat eivät enää saa palata lentokentälle häiritsemään sen toimintaa. Määräys antaa muun muassa poliisille lisää keinoja poistaa protestoijat lentokentältä.

Mielenosoitukset ovat jatkuneet Hongkongissa jo yli kaksi kuukautta. Mustiin pukeutuneet protestoijat vastustavat viikonlopun mielenosoitusten poliisiväkivaltaa, jonka seurauksena kymmeniä ihmisiä loukkaantui.

Alun perin mielenosoitukset alkoivat kiistellystä luovutuslaista, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Painostuksen myötä lakiehdotus hyllytettiin. Sittemmin mielenosoitukset ovat laajentuneet vaatimaan hallintojohtaja Carrie Lamin eroa ja Hongkongin itsemääräämisoikeuden laajentamista.