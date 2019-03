Markkinaliberaali reformipuolue voitti Viron vaalit selvällä erolla – oikeistopopulistit yli tuplasivat kannatuksensa

Markkinaliberaali, EU-myönteinen reformipuolue on voittanut Viron parlamenttivaalit. Kun kaikki äänet on laskettu, reformipuolue on saanut 28,8 prosenttia äänistä pääministeri Jüri Rataksen keskustapuolueen jäädessä 23 prosenttiin.

Eniten tulostaan paransi oikeistopopulistinen Ekre, joka yli kaksinkertaisti äänimääränsä edellisistä vaaleista ja nousi 17,8 prosentin äänisaalillaan kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi.

Isänmaa-puolue oli 11,4 prosentilla neljäs ja tuntuvan tappion kokenut sosiaalidemokraatit 9,8 prosentilla viides.

Vaalien äänestysprosentti oli 63,1.

Reformipuolue lisäsi äänimääräänsä edellisistä parlamenttivaaleista 1,1 prosenttiyksiköllä. Se sai parlamenttiin 34 paikkaa, neljä enemmän kuin viime vaaleissa.

Keskustapuolue puolestaan menetti yhden paikan, se saa uuteen parlamenttiin 26 paikkaa. Ekre nosti paikkamääränsä seitsemästä yhdeksääntoista.

Vaalien äänikuningatar oli Postimees-lehden mukaan reformipuolueen puheenjohtaja Kaja Kallas 20 083 äänellä. Pääministeri Ratas sai 9 710 ääntä.

Kallas, 41, istui vuodet 2014–2018 Euroopan parlamentissa. Hänen isänsä on Viron entinen pääministeri Siim Kallas.

Lähes 40 prosenttia äänistä annettiin ennakkoon sähköisesti internetin välityksellä, mikä on uusi ennätys. Reformipuolue sai sähköisistä ennakkoäänistä 40 prosenttia, mikä heijastelee sitä, että puolue on erityisen suosittu koulutettujen, kaupunkilaisten ja nuorten keskuudessa.

Viron nykyhallituksen muodostavat keskustapuolue, Isänmaa ja sosiaalidemokraatit. Reformipuolue on ollut viime vuodet oppositiossa.