Marokossa jatkuu oikeudenkäynti kahden pohjoismaisen retkeilijän surmajutussa – Syyttäjä kutsuu pääepäiltyjä "verenhimoisiksi hirviöiksi"

Marokossa jatkuu tänään oikeudenkäynti, jossa yli 20:tä ihmistä epäillään yhteyksistä kahden pohjoismaisen naisen surmaan.

Tanskasta ja Norjasta kotoisin olevat uhrit olivat vaeltamassa vuorilla Etelä-Marokossa, ja heidän ruumiinsa löytyivät joulukuun puolivälissä 2018. Surmista on epäilty islamisteja.

24- ja 28-vuotiaat olivat vaeltamassa syrjäisellä seudulla noin 10 kilometrin päässä Imlilin turistikylästä. Naisten ruumiit löytyivät läheltä kaksikon telttapaikkaa.

Sosiaalisessa mediassa levisi video tappamisesta. Tanskan viranomaisten mukaan video, jossa näytetään toisen naisen murha, on aito.

Naiset opiskelivat etelänorjalaisessa yliopistossa ja olivat norjalaisuhrin äidin mukaan suunnitelleet matkustavansa yhdessä kuukauden ajan. Toisen uhrin äiti on kertonut varoittaneensa tytärtään matkustamasta Marokkoon.

Päätekijät halutaan teloitettaviksi

Syyttäjä on vaatinut kolmelle teon tunnustaneelle pääepäillylle kuolemanrangaistusta, ja teloittamista on penätty sosiaalisessa mediassa kerätyissä vetoomuksissa. Marokko on kuitenkin käytännössä jäädyttänyt teloitusten toimeenpanon vuodesta 1993.

Lisäksi syyttäjä on vaatinut erimittaisia vankeusrangaistuksia muille syytetyille. Lähes kaikki syytetyt ovat ilmoittaneet olevansa äärijärjestö Isisin tukijoita, mutta Isis ei itse ole koskaan vahvistanut olevansa vastuussa iskusta.

Syyttäjä on kutsunut kolmea pääepäiltyä "verenhimoisiksi hirviöiksi". Ruumiinavausraportin mukaan toisen tytön päättömästä ruumiista löytyi 23 vammaa ja toisesta seitsemän.

Pääepäillyistä yksi on tunnustanut katkaisseensa toisen tytön kaulan ja toinen toisen, ja kolmas on kertonut kuvanneensa teot kännykällään.

Puolustusasianajajat ovat vedonneet lieventäviin asianhaaroihin, kuten syytettyjen henkiseen epätasapainoon.

Tanskalaisnaisen perhe vaatii asianajajansa mukaan rahallista korvausta. He ovat syyttäneet viranomaisia siitä, etteivät nämä puuttuneet asiaan, vaikka radikalisoituneiden miesten toimista oli ilmoitettu poliisille.

Norjalaisnaisen perhe on kieltäytynyt ottamasta osaa oikeudenkäyntiin.