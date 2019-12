Matkustajalentokone on pudonnut maahan Kazakstanissa, kyydissä sata ihmistä

Kazakstanissa Keski-Aasiassa matkustajalentokone on pudonnut maahan, kertoo muun muassa BBC. Lentokenttäviranomaisten mukaan Bek Air -yhtiön koneessa oli kyydissä 93 matkustajaa ja viisi miehistön jäsentä. Aikaisemmin kerrottiin, että koneessa olisi ollut 95 matkustajaa.

Uutistoimistojen mukaan viranomaiset ovat vahvistaneet, että ainakin 14 ihmistä on kuollut turmassa. Maan sisäministeriön mukaan kuolleista kuusi on lapsia, kirjoittaa BBC.

Lisäksi on kerrottu, että 60 ihmistä on viety sairaalahoitoon, kirjoittaa BBC. Hoidettavien joukossa on lapsia.

Almatyn ja lähialueen sairaalat ovat valmiustilassa ottamaan vastaan loukkaantuneita, lentokenttä kertoo julkaisussaan.

Almatyn lentokenttä kertoi aikaisemmin Facebook-sivullaan, että osa koneessa olleista olisi selvinnyt onnettomuudesta ja heitä evakuoidaan.

BBC:n mukaan lentokone putosi maahan pian lähdettyään matkaan Almatyn lentokentältä aamulla paikallista aikaa.

Kone menetti korkeutta kello 7.22 paikallista aikaa, minkä jälkeen se iskeytyi betonimuuriin ja kaksikerroksiseen rakennukseen. Flightradar24:n mukaan kone lähti matkaan minuutti aikaisemmin.

Sivuston mukaan lennon olisi pitänyt lähteä maan suurimasta kaupungista Almatysta matkaan kello 7.05. ja saapua pääkaupunki Nur-Sultaniin eli entiseen Astanaan kello 8.40.

Videomateriaalin perusteella pelastajat tekevät työtään onnettomuuspaikalla.

BBC:n mukaan erityiskomissio on asetettu tutkimaan onnettomuuden syytä.

Maan presidentti Kassym-Jomart Tokajev ilmaisi Twitterissä osanottonsa ja kirjoitti, että vastuussa olevat tulevat saamaan kovan, lain mukaisen rangaistuksen, kirjoittaa Guardian.

Median mukaan Bek Air lentää Fokker-100-koneilla. Yhtiö perustettiin vuonna 1999, ja se kuvailee itseään sivuillaan maan ensimmäiseksi halpalentoyhtiöksi.

-- Uutinen päivittyy