Matti, 46, muutti Dubaihin ja yllättyi kotiutumisen helppoudesta – "Täällä kaikki ulospäin näkyvä merkitsee paljon"

Suomen kansallisoopperassa näyttämöpäällikkönä työskennellyt Matti Leinonen, 46, sattui kolme vuotta sitten näkemään työpaikkailmoituksen, jossa haettiin valaistusmestaria Arabiemiraatteihin Dubain uuteen oopperataloon.

– Päätin hakea paikkaa ja sain sen. Muutin vaimoni Meritan kanssa Dubaihin marraskuussa 2015 ja asumme täällä toistaiseksi. Tarkempia suunnitelmia ei tällä hetkellä ole, Leinonen kertoo.

Kotiutuminen Dubaihin oli helppoa.

– Tämä on ehkä yksi helpoimpia paikkoja asettua asumaan, koska kaikki ovat muualta tulleita ja yhteinen kieli on englanti.

Dubain arkitodellisuus erosi Leinosen mielikuvista.

– Täällä kaikki ulospäin näkyvä merkitsee paljon esimerkiksi rakennuksissa; talot näyttävät hienoilta ja niiden ala-aulakin voi olla hieno, mutta asunnot ovat sisältä usein paljon vaatimattomampia kuin ulkoapäin voisi kuvitella.

Dubain monikulttuurisuus asettaa haasteita työelämälle, joka on Leinosen mukaan hierarkkisempaa kuin Suomessa.

– Yrityskulttuuri on täällä paljon jäykempää kuin Suomessa. Joskus tuntuu, että maalaisjärjellä asiat hoituisivat jouhevammin, mutta koska työntekijöiden kulttuurit ovat niin erilaisia, myös maalaisjärkeä voi olla hyvin erilaista ja siksi tiukat säännöt ja niistä kiinni pitäminen ovat loppujen lopuksi kaikkien etu.

Tällä hetkellä hän vastaa valaistuksesta Dubai Festival Cityn Imagine-multimediashowssa.

– Dubain ooppera oli mielenkiintoinen työkokemus. Tekniikaltaan talo on tehty monitoimiteatteriksi eikä oopperataloksi. Suomen kansallisooppera on tekniikaltaan paljon monipuolisempi, Leinonen kuvailee.

Leinosen ensikosketus Dubaihin oli lomamatka vuonna 1998. Tuolloin kaupungista jäi kivat muistot.

Leinonen on huomannut, että ihmisillä on helposti vahvoja mielipiteitä Dubaista.

– Täällä on ihmisiä kovin erilaisista lähtökohdista ja ihmiset elävät hyvin eri tavoin. Kaikki on niin kovin suhteellista; maailmassa on varmaan ihmisiä, joiden mielestä vaikkapa minun elämäni näyttää todella köyhältä ja kurjalta, Leinonen sanoo.

Yhdistyneet Arabiemiraatit on luokkayhteiskunta, jossa yksilön asema määräytyy ensisijaisesti taloudellisin perustein. Eri­arvoisuuden näkeminen on saanut Leinosen arvostamaan omia lähtökohtiaan.

– On hyvä muistaa olla kiitollinen, että on syntynyt maahan, jossa on saanut hyvän koulutuksen ja hyvät lähtökohdat elämään.

Dubaissa Leinonen arvostaa erityisesti turvallisuutta.

– Täällä voi jättää vaikka kännykän pöydälle ravintolassa, kun käy vessassa.

Dubaissa ei-musliminkin on mukauduttava islamin kalenteriin ja tapoihin, esimerkiksi paasto­kuukauden aikana syöminen ja juominen on kiellettyä julkisilla paikoilla ja työpaikoilla auringon nousun ja laskun välisenä aikana. Leinonen ei koe tätä vaikeaksi.

– Kun on muuttanut toiseen maahan, pitää sen maan lakeja ja kulttuuria kunnioittaa. Toivon myös, että voin omalla osaamisellani olla jollakin tavalla viemässä tätä maata eteenpäin, Leinonen sanoo.