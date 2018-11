May arvostelijoille: Lähtöni ei helpottaisi brexitiä

Britannian pääministeri Theresa May puolustautuu arvostelua vastaan ja sanoo, ettei brexitistä tulisi sen helpompaa, vaikka hän joutuisikin lähtemään pääministerin paikalta. May päinvastoin varoitti Sky Newsin haastattelussa, että johtajavaihdosta ajavat konservatiivit saattaisivat viivyttää brexitiä tai jopa pysäyttää sen.

Mayn brexit-sopimusluonnokseen tyytymättömät konservatiivit haluavat äänestystä Mayn luottamuksesta. Toistaiseksi he eivät ole saaneet hankkeelleen riittävää tukea.

May kertoi matkaavansa alkavalla viikolla Brysseliin neuvotteluihin. Tällä kertaa niissä on määrä keskittyä Britannian ja EU:n tuleviin suhteisiin. May luonnehtii viikkoa erittäin tärkeäksi brexit-neuvotteluissa.