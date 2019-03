May ei tuo brexit-sopimusta vielä uuteen äänestykseen – ei riittävästi kannatusta

Britannian pääministeri Theresa May ei tuo Britannian ja EU:n neuvottelemaa sopimusta Britannian EU-erosta vielä uuteen äänestykseen. Sopimuksella ei ole hänen mukaansa vieläkään riittävästi kannatusta parlamentissa. Parlamentissa puhunut May toivoo, että tilanne muuttuisi viikon mittaan.

– Jatkan keskusteluja eri puolueita edustavien kollegoiden kanssa rakentaakseni tukea, jotta voisimme äänestää tällä viikolla, May sanoi.

Britannian on ollut määrä erota EU:sta tämän viikon perjantaina. EU on tarjoutunut lykkäämään eroa 22. toukokuuta saakka, jos Britannian parlamentti vastoin odotuksia hyväksyy erosopimuksen tämän viikon aikana. Jos sopimusta ei hyväksytä, lykkäystä on luvassa vain 12. huhtikuuta saakka.

Samaan aikaan vaatimukset pääministeri Mayn erosta kiihtyivät. Muun muassa suosittu Sun-lehti vaati, että pääministeri lähtee heti, jos brexit-erosopimus hyväksytään.

Brittikansanedustajien on määrä äänestää tänään illalla siitä, pitäisikö vaihtoehtoiset ratkaisut, kuten uusi kansanäänestys tuoda parlamenttiin äänestettäväksi. Parlamentin kanta ei olisi sitova, mutta äänestykset antaisivat parlamentille tilaisuuden ottaa sotkuisen prosessin johtajuus käsiinsä.

EU-komissio: Unioni on valmistautunut brexitiin ilman siirtymäaikaa

Euroopan unioni on saanut loppuun valmistautumisensa Britannian sopimuksettoman EU-eron varalle, kertoo EU-komissio tiedotteessaan. Kova brexit ei ole toivottava lopputulos, mutta komission mukaan näyttää yhä todennäköisemmältä, että Britannia eroaa ilman sopimusta 12. huhtikuuta.

Komissio kehottaa kaikkia EU:n kansalaisia ja yrityksiä ottamaan selvää kovan brexitin seurauksista ja varustautumaan niiden varalle. Sopimuksettoman eron tapauksessa Britanniasta tulisi heti unionin ulkopuolinen kolmas maa ilman siirtymäaikoja.

– Se aiheuttaa ilmiselvästi merkittäviä häiriöitä kansalaisille ja yrityksille, komissio toteaa.

EU:n ja Britannian suhdetta hoidettaisiin kovan eron jälkeen kansainvälisen oikeuden ja Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjen puitteissa. Tämä merkitsisi muun muassa rajamuodollisuuksien paluuta.

– EU:n on ryhdyttävä soveltamaan välittömästi sääntöjään ja tullimaksuja rajoillaan Britannian kanssa, komissio toteaa.

ITV: Theresa May on luvannut erota, jos brexit-sopimus hyväksytään

Televisiokanava ITV:n mukaan May on luvannut erota tehtävästään, jos hänen neuvottelemansa brexit-sopimus hyväksytään parlamentin äänestyksessä. ITV:n mukaan May on antanut erolupauksen useille konservatiivipuolueen kovaa brexitiä kannattaville vaikuttajille.

ITV:n toimittaja Robert Peston kertoo saaneensa tietää asiasta luotettavilta lähteiltä. Toimittajan tietojen mukaan May ei kuitenkaan paljastanut yksityiskohtia siitä, milloin hän eroaisi, eikä lähtölupaukseen välttämättä luoteta.

Peston arvioi, että Mayn on mahdotonta saada taakseen tarpeeksi ääniä sopimuksen läpiviemiseen, vaikka uhraisikin itsensä. Toimittajan mukaan liian moni työväenpuolueen ja konservatiivien kansanedustaja on ottanut etäisyyttä Mayn politiikkaan, jotta sopimuksen läpiviennistä olisi toivoa.

Pestonin mukaan May tuskin saa edes kovan brexitin kannattajat tai Pohjois-Irlannin DUP:n edustajat taaksensa erollaan.

– He voivat hyvin sanoa kiitos ei ja äänestää häntä vastaan, vaikka May tarjoaisi itsensä rituaaliuhrina brexitin alttarille. Miksi he uhraisivat periaatteensa ja vieraannuttaisivat kannattajansa Mayn tuhoon tuomitun projektin vuoksi, Peston kysyy.