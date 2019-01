May esittelee parlamentille brexitin B-suunnitelman

Britannian pääministerin Theresa Mayn on määrä tänään esitellä parlamentille uusi suunnitelma saarivaltakunnan EU-erosta. Britannian on tarkoitus jättää unioni kymmenen viikon kuluttua, mutta parlamentti hylkäsi viime viikolla murskaluvuin Mayn ja EU:n neuvotteleman brexit-erosopimuksen.

May on yrittänyt neuvotella myönnytyksiä sopimukseen, mutta euromaiden edustajat eivät pitäneet todennäköisenä, että uusikaan suunnitelma menisi parlamentissa läpi.

– Marginaaliset muutokset eivät suunnitelmaa pelasta. Kansanedustajia tuskin taivutellaan esittelemällä sama asia hieman muutettuna, arveli Espanjan ulkoministeri Josep Borrell Brysselissä.

Slovakian ulkoministeri Miroslav Lajcak puolestaan oli jyrkästi jo neuvotellun sopimuksen muuttamista vastaan.

– Miksi sitä pitäisi muuttaa? Haluatte siis, että EU häviää enemmän kuin Britannia. Sitäkö haluatte? Tämä on oikeudenmukainen sopimus, jolla on 27 jäsenmaan vahva tuki, joten en haluaisi siihen kajota, Lajcak sanoi.

"Kansa haluaa lähteä ja parlamentti jäädä"

Mayn suunnitelman esittelyn jälkeen kansanedustajien on tarkoitus esitellä koko joukko muutosehdotuksia. Ainakin kaksi ryhmää suunnittelee muutoksia, jotka toteutuessaan mahdollistaisivat brexitin viivästämisen ja estäisivät sen, ettei Britannia lähde EU:sta ilman sopimusta. May on kutsunut aikeita "äärimmäisen huolestuttaviksi".

Ehdotuksista äänestetään 29. tammikuuta.

– Kansa haluaa lähteä ja parlamentti jäädä. Parlamentilla ei ole mitään oikeutta kaapata brexitiä, mikä itse asiassa tarkoittaisi kansanäänestyksen tuloksen varastamista, kiivaili brexitin kannattajana tunnettu ulkomaankauppaministeri Liam Fox sunnuntaina.

BBC:n mukaan May yrittää vakuuttaa puolueensa kovaa brexitiä vaativat kansanedustajat samoin kuin DUP-puolueen edustajat puuttumalla niin sanottua perälautaa koskeviin sopimuksen yksityiskohtiin. BBC nojaa uutisessaan hallituslähteisiin.

Perälauta on varajärjestely, jolla pyritään välttämään kovan rajan syntyminen Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille. Kova raja tarkoittaisi sitä, että tullitarkastukset ja muut rajamuodollisuudet palaisivat rajalle.

Pääministeri keskusteli sunnuntaina puhelimitse muiden ministerien kanssa. Hänen uskotaan haluavan näyttää EU:lle, että kansanedustajat voisivat hyväksyä sopimuksen, jossa perälautaa ei ole. Tämän toivotaan aiheuttavan sen, että EU voisi tulla sopimusasiassa hieman vastaan.

Opposition kanssa May ei ole päässyt keskustelemaan, sillä työväenpuolueen puheenjohtajan Jeremy Corbynin mukaan keskustelut ovat mahdollisia vain, jos May sulkee pois mahdollisuuden sopimuksettomasta brexitistä. Mayn mukaan näin ei voi tehdä.