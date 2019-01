May evästi Corbynia: Sopimuksetonta eroa EU:sta ei voi sulkea pois

Britannian pääministerin Theresa Mayn mukaan sopimuksettoman EU-eron mahdollisuutta on mahdoton sulkea pois niin, ettei koko prosessi pysähdy. Työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn on kieltäytynyt keskustelemasta uusista brexit-avauksista, jos näin ei tehdä.

– Hallituksella ei ole valtuuksia päättää sitä, että sopimukseton ero suljetaan pois. On siis kaksi tapaa välttää sopimukseton ero: äänestää sopimuksen puolesta, etenkin sen sopimuksen, josta on jo sovittu EU:n kanssa tai kumota artikla 50, ja jäädä EU:hun pysyvästi. Mielestäni kansanäänestyksen lopputuloksen pyörtäminen olisi kuitenkin väärin, May selitti.

May sanoi olevansa pettynyt Corbynin asenteeseen, mutta totesi, että hänen ovensa on edelleen auki tulevia keskusteluja varten.

May kärsi kirvelevän tappion parlamentin äänestyksessä tiistaina, kun hänen brexit-sopimusluonnoksensa hylättiin selvin äänin.