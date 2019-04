Britannian pääministeri Theresa May jatkaa tänään yhdessä työväenpuolueen johdon kanssa sellaisen brexit-kompromissin etsimistä, jonka taakse olisi mahdollista saada parlamentin alahuoneen enemmistö. Mayn neuvottelut ovat kuitenkin jo jakaneet pahasti hänen oman puolueensa, konservatiivien, rivit.

Mayn seuraajaksikin povattu kiivas brexitin kannattaja Boris Johnson kauhisteli Daily Telegraphin kolumnissaan Mayn neuvotteluja työväenpuolueen johtajan Jeremy Corbynin kanssa.

– Tuntuu täysin uskomattomalta, että hänet on nyt kutsuttu Downing Streetille neuvottelemaan brexit-sopimuksesta. Ja vielä tuplasti uskomattomampaa on, että hallitus on – tai niin meille ainakin on kerrottu – suostumassa hänen ehtoihinsa, Johnson kiivaili.

May itse kuvaili neuvotteluja puhtaaksi yhteisymmärryksen tavoitteluksi.

– Se tarkoittaa kompromisseja kummallekin osapuolelle, mutta tärkeintä on, että brexit tapahtuu. Mitä pidempään tässä kestää, sitä suuremmaksi kasvaa riski, ettei Britannia lähde koskaan. Se tarkoittasi, että brexit valuisi sormiemme lomitse, vaikka Britannian kansa on äänestänyt sen puolesta, May sanoi videoviestissään.

Lähtö tällä viikolla vai flextension?

Työväenpuolue on toistuvasti viestittänyt haluavansa pysyä tulliliitossa EU:n kanssa. Tämä ratkaisu on tähän saakka ollut konservatiiveille mahdoton.

– Sehän tekisi kansanäänestyksen tuloksesta hölynpölyä. Samalla se tarkoittaisi sitä, että Slovakialla ja Liettualla – puhumattakaan Ranskasta ja Saksasta – olisi enemmän sananvaltaa Britannian kauppapolitiikassa kuin Britannialla, Johson valitti.

May pyysi perjantaina Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille lähettämässään kirjeessä, että brexitin määräpäivää lykättäisiin kesäkuun 30. päivään.

Tämä ei kuitenkaan riittänyt Tuskille, joka vielä saman päivän aikana ehdotti jäsenmaille, että Britannialle myönnettäisiin jopa vuoden pituinen pidennys. Kyse olisi joustavasta pidennyksestä, jota kutsutaan EU-piireissä nimellä "flextension". Britannia voisi jättää EU:n koska tahansa vuoden aikana.

Tällä hetkellä EU-ero on yhä toteutumassa perjantaina, sillä EU-maiden on vielä hyväksyttävä Britannian lykkäyspyyntö keskiviikkona pidettävässä brexit-hätäkokouksessa. Takarajaa on lykätty jo kertaalleen maaliskuun 29. päivästä.

Mayn ehdotukset brexit-sopimukseksi on puolestaan hylätty jo kolmasti Britannian parlamentin alahuoneessa.

May ja Merkel pitävät brexit-tapaamisen

Saksan liittokansleri Angela Merkel tapaa Britannian pääministeri Mayn brexit-neuvotteluja varten tiistaina, kertoo uutistoimisto AFP.

Valtionjohtajat tapaavat päivää ennen Eurooppa-neuvoston keskiviikkoista kokousta. May pyrkii saamaan kokouksessa EU-johtajilta lisäaikaa Britannian EU-eroon.