May kertoi torjuneensa EU-johtajien haluamia ehtoja brexit-lykkäykselle

Britannian pääministeri Theresa May selvitti torstaina EU:n kanssa sovittua lykkäystä brexitiin parlamentin alahuoneelle. Pääministerin mukaan on valitettavaa, että Britannia joutuu pyytämään lisäaikaa. Hän toivoi kansanedustajien käyttävän pääsiäistauon ratkaisujen pohtimiseen.

– Jotta voisimme jättää Euroopan unionin sopimuksen kanssa mahdollisimman pian ja jotta voisimme välttyä EU-parlamentin vaalien järjestämiseltä, May sanoi.

May kertoi joidenkin EU-johtajien halunneen asettaa jatkoajalle tiukkoja ehtoja, jotka hän oli kuitenkin torjunut. Britannia on EU:n täysivaltainen jäsen niin kauan kuin maa pysyy EU:ssa, May kertoi huippukokouksen päättäneen.

– Minä puolestani vakuutin muille johtajille, että Britanniaa sitovat edelleen kaikki jäsenmaan velvoitteet, mukaan lukien reilu yhteistyö, May kertoi.

"Säälittävä antautuminen"

Brexitin lykkäystä mahdollisesti jopa lokakuun loppuun sekä kiiteltiin että haukuttiin parlamentin keskustelussa. Mayn omaan konservatiivipuolueeseen kuuluvan Bill Cashin mukaan kyseessä oli "säälittävä antautuminen" EU:n edessä ja Mayn pitäisi erota.

Konservatiivipuoluetta tukevan pohjoisirlantilaisen DUP:n Nigel Doddsin mukaan EU oli aiemmin sanonut, ettei se myönnä jatkoaikaa ilman selvää suunnitelmaa ja tiukkoja ehtoja. Nyt unioni oli kuitenkin perääntynyt molemmista. Doddsin mukaan Britannian pitäisi painostaa EU:ta muuttamaan kantansa myös erosopimuksesta ja avaamaan se uusille neuvotteluille.

May vastasi kertomalla, että sitä on yritetty jo useasti aiemmin – turhaan.

Kysymyksen mahdollisesti vielä uudesta brexit-jatkoajasta ensi syksynä May sivuutti.