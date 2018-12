May lykkäsi brittiparlamentin brexit-äänestystä

Britannian pääministeri Theresa May on päättänyt lykätä huomiseksi suunniteltua parlamentin äänestystä brexit-sopimuksesta.

May ilmoitti asiasta kansanedustajille tänään.

Hänen mukaansa äänestystä on paras lykätä, sillä kaikkia osapuolia kuultuaan hänelle on selvinnyt, etteivät "tärkeät puolueet" olisi sopimusta hyväksyneet.

– Olen nyt kuunnellut huolella mitä kaikki eri osapuolet (sopimuksesta) sanovat. On selvää, että monella sopimuksen keskeisistä kohdista on takanaan laaja kannatus, mutta Pohjois-Irlannin varajärjestelystä koetaan syvää huolta, May perusteli.

Brittiparlamentissa osa kansanedustajista huvittui suuresti Mayn kerrottua kuulleensa asiassa kaikkia osapuolia. Äänestyksen häviäminen kun olisi voinut johtaa pääministerin eroon ja jopa uusiin vaaleihin. Naurunremakka oli niin äänekäs, että parlamentin puhemies John Bercow joutui muistuttamaan kansanedustajia kahdesti pääministerin puheen aikana, että Mayn pitää tulla kuulluksi.

Irlannin asukkaiden arjen halutaan jatkuvan ongelmitta

May sanoi, että varajärjestely Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajamuodollisuuksista on erottamaton osa mitä tahansa brexit-sopimusta.

Käytännössä varajärjestely tarkoittaa sitä, että EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välille otettaisiin käyttöön väliaikaisesti yhteinen tullialue, jota sovelletaan siihen asti, että pysyvämpi ratkaisu on löydetty.

Britannian erotessa EU:sta maiden rajalle Irlannin saarella tulee väistämättä esteitä tullien perinnän ja tarkastusten takia. Alueelle ei kuitenkaan haluta rajavartijoita, poliiseja tai esteitä muistuttamaan menneiden vuosien väkivallasta.

Huolta aiheuttanut varajärjestely otettaisiin käyttöön, jos Britannian ja EU:n neuvottelut tulevasta kauppasuhteesta lähivuosina epäonnistuvat.

May kertoi myös aikovansa hakea EU-johtajilta tukea brittihallituksen brexit-sopimukselle.

– Aion mennä tapaamaan kollegoitani muissa jäsenvaltioissa ja keskustella tämän parlamentin esille tuomista huolista.

– Niin kauan kun emme voi sopimukseen päästä, kasvaa riski brexitistä ilman mitään sopimusta, May muistutti.