Britannia on pyytänyt EU:ta lykkäämään maan EU-eron toteutumista 30. kesäkuuta saakka. Pääministeri Theresa May kertoi parlamentin alahuoneessa, että on kirjoittanut asiasta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille.

Mayn aikomuksena on tuoda erosopimus vielä uudelleen parlamentin käsittelyyn ensi viikolla.

EU:n komission mukaan Britannian EU-eron lykkääminen kesäkuun loppuun sisältää "vakavia oikeudellisia ja poliittisia riskejä". Arvio käy ilmi sisäisestä muistiosta, joka on laadittu ennen huomenna alkavaa EU:n huippukokousta, kertoo AFP.

Komission mukaan EU-johtajien tulisi mieluummin valita 23. toukokuuta eli EU-parlamentin vaaleihin päättyvä lyhyempi lykkäys.Toinen vaihtoehto taas olisi selvästi pidempi lykkäys ainakin tämän vuoden loppuun saakka, komissio suosittaa.

May sanoo, ettei aio pyytää pidempää lykkäystä, joka edellyttäisi EU-vaalien järjestämistä myös Britanniassa.

EU-komission brexit-tiedottaja Daniel Ferrie tviittasi Junckerin varoittaneen aiemmin tänään puhelimessa Maytä vaikeuksista, jos hän pyytää brexitin lykkäämistä yli EU-parlamentin vaalien.

Britannia haluaa välttää tilanteen, jossa Britannia jäisi EU:hun ilman vaaleissa valittuja europarlamentaarikkoja.

Uusi huippukokous ensi viikolla?

May sai parlamenttikeskustelussa kovaa kritiikkiä myös oman puolueen riveistä. Konservatiiviedustaja Peter Bonen mukaan Mayn pitäisi sallia Britannian ero EU:sta ensi viikolla, koska brexitin lykkääminen olisi kansan pettämistä.

– Historia tulee tuomitsemaan teidät, Bone sanoi.

Britannian on ollut määrä erota EU:sta 29. maaliskuuta.

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi aiemmin tänään saksalaisen radiokanavan haastattelussa, ettei usko tämän viikon huippukokouksen tuovan brexitiin ratkaisua. EU-johtajien pitää Junckerin mukaansa todennäköisesti tavata uudelleen ensi viikolla.

EU-diplomaattilähteen mukaan päätös ylimääräisen huippukokouksen järjestämisestä kuuluu EU-johtajille.