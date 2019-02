May vetoaa puolueensa kansanedustajiin: Henkilökohtaiset mieltymykset syrjään kansallisen edun vuoksi

Britannian pääministeri Theresa May vetoaa taas puolueensa kansanedustajiin Britannian EU-erosopimuksen aikaansaamiseksi. May on lähettänyt kaikille konservatiivikansanedustajille kirjeen, jossa kehottaa näitä panemaan sivuun henkilökohtaiset mieltymyksensä kansallisen edun vuoksi ja antamaan tukensa brexit-sopimukselle.

May kertoo kirjeessä, että palaa ensi viikolla Brysseliin tapaamaan EU-komission puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria. Hän aikoo myös lähiaikoina puhua jokaisen EU-maan johtajan kanssa.

Britannian parlamentin alahuone epäsi torstai-iltana symbolisessa äänestyksessä tukensa hallituksen suunnitelmilta EU-eron seuraaviksi askeleiksi.