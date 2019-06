May ylisti Normandian maihinnousussa kuolleiden brittien "raakaa rohkeutta"

Ranskassa Normandian maihinnousun 75-vuotispäivän juhlallisuuksissa puhunut Britannian pääministeri Theresa May on ylistänyt maihinnousussa kuolleiden brittisotilaiden "raakaa rohkeutta". Asiasta uutisoineen BBC:n mukaan May myös kutsui maihinnousua "yhdeksi suurimmaksi taisteluksi rauhasta".

May lausui kommenttinsa Ver-sur-Merissa, jossa hän yhdessä Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa laski kukkaseppeleen uudelle patsaalle. Paikalle rakennetaan myös uusi muistomerkki surmansa saaneiden brittisotilaiden muistolle.

Macron puolestaan kiitti maihinnousuun osallistuneita yhdysvaltalaisveteraaneja Ranskan vapaudesta. Tiedämme, että olemme vapautemme velkaa teille, Macron sanoi englanniksi. Sen jälkeen hän sanoi haluavansa kiittää veteraaneja Ranskan kansan puolesta.

Trump saapui Irlannista

Juhlallisuuksiin Ranskassa osallistuu tänään myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaimonsa Melania Trumpin kanssa. Presidenttipari saapui Ranskaan Guardianin mukaan puolenpäivän aikoihin Suomen aikaa.

Trump osallistui jo eilen Portsmouthissa Britannian etelärannikolla järjestettyihin juhlallisuuksiin. Kutsuvieraina olivat myös muun muassa Englannin kuningatar Elisabet, Macron, Saksan liittokansleri Angela Merkel, Kanadan pääministeri Justin Trudeau ja May.