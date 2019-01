Mayn hallitus etenee takaiskusta toiseen brexitin lähestyessä

Britannian eteneminen kohti brexitiä jatkuu sekavana ratkaisun hetkien lähestyessä. Pääministeri Theresa Mayn hallitus kärsi keskiviikkona jo toisen kirvelevän tappion parlamentissa. Kansanedustajien usko omaan kykyynsä estää sopimukseton EU-ero voi myös osoittautua ylimitoitetuksi.

Parlamentin alahuone äänestää brexit-erosopimuksesta ensi viikolla. Siihen saakka jatkuvan keskustelun alkajaisiksi May toisti aiemman kantansa.

– Ainoa keino välttää ero ilman sopimusta on äänestää sopimuksen puolesta, May sanoi alahuoneessa.

Kansanedustajien enemmistö, joukossa lukuisia Mayn konservatiivipuolueen kapinallisia, ei vaikuta tätä uskovan.

B-suunnitelma esiteltävä pian

Keskiviikkona enemmistön tuen sai lisäys, jonka mukaan Mayn on esiteltävä vaihtoehtoinen suunnitelma nykyiselle erosopimukselle viimeistään kolmantena istuntopäivänä sen kaatumisesta. Tätä ennen aikaa jatkotoimista ilmoittamiseen oli kolme viikkoa.

– Jos pääministerin brexit-sopimus kaatuu, hänen on palattava parlamenttiin mahdollisimman pian ja annettava kansanedustajille todellista sananvaltaa siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu, sanoi työväenpuolueen brexit-varjoministeri Keir Starmer.

Puolueelliseksi brexitin vastustajaksi epäilty alahuoneen puhemies John Bercow joutui kiivaassa keskustelussa perustelemaan kerta toisensa jälkeen päätöstään sallia äänestys muutoksesta.

May on sanonut erosopimuksen kaatumisen vievän Britannian "tuntemattomille vesille", eikä vaihtoehtoista suunnitelmaa ole näköpiirissä. Pääministeri on torjunut niin uuden kansanäänestyksen kuin uusien parlamenttivaalien järjestämisenkin.

Ainoa varma keino välttää kansanedustajien enemmistön kammoama EU-ero ilman sopimusta olisi koko brexitin peruminen. EU-tuomioistuin on todennut Britannian voivan tehdä sen yksipuolisella ilmoituksella. Toisin olisi muun muassa brexitin lykkäämisen laita, siihen tarvitaan kaikkien muiden EU-jäsenmaiden hyväksyntä.

EU on myös ilmoittanut, ettei neuvottelutulosta brexitistä enää avata vaan siihen tehdään korkeintaan tarkennuksia. Ne eivät brittiparlamentaarikoille näytä riittävän.