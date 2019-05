Mayn viimeinen brexit-pelastusyritys näyttää jo tuhoon tuomitulta – diilin sokerointi herätti närkästystä ympäri poliittista kenttää

Britannian pääministerin Theresa Mayn viimeinen yritys pelastaa EU-erosopimuksensa vaikuttaa tuhoon tuomitulta. Sekä brexitiä kannattavat konservatiivit että oppositiossa oleva työväenpuolue ovat torjuneet hänen yrityksensä saada kompromissi aikaiseksi.

Tänään järjestettävän pääministerin kyselytunnin odotetaan olevan Maylle rankka koettelemus.

May lupasi eilen kansanedustajille mahdollisuuden äänestää uuden brexit-kansanäänestyksen järjestämisestä, jos he hyväksyvät hallituksen lakiesityksen EU-erosta.

Pääministeri pyrki sokeroimaan kauppoja muillakin lupauksilla. Näitä olivat muun muassa lupaus säilyttää ympäristönsuojelu EU-eroa edeltävällä tasolla sekä takuu siitä, että hallitus keksii ratkaisun Pohjois-Irlannin ja Irlannin väliselle rajalle.

Kansanedustajat joka puolelta poliittista kenttää ovat suhtautuneet Mayn ehdotuksiin raivokkaasti. Konservatiivien riveissä brexit-kannattajat kokevat Mayn olevan petturi, kun taas työväenpuolueen edustajat ovat sitä mieltä, ettei May ole tehnyt tarpeeksi suurta kompromissia.

Kolmasti kielletty

Britannian parlamentti on torjunut Mayn erodiilin tänä vuonna jo kolmesti.

Pääministeri korosti tiistaina, että kansaa jakavasta tilanteesta on päästävä nopeasti eteenpäin. Hän maalaili puheessaan kauhuskenaariota synkästä tulevaisuudesta, jossa politiikka on pysyvästi polarisoitunutta.

Hän painotti lisäksi, että mikäli kansanedustaja äänestää uutta esitystä vastaan, se tarkoittaa ääntä myös koko EU-eron perumiselle.

Britannian piti irtautua Euroopan unionista jo maaliskuussa. Sen sijaan lähtöpäivää on lähes kolme vuotta kestäneen prosessin aikana lykätty jo kahdesti.

May huomautti, että kaikkien kansanedustajien on nyt otettava vastuu sekä nykyisestä tilanteesta että sen ratkaisemisesta.

– Jos tämä olisi minusta kiinni, olisimme jo lähteneet, hän muistutti.

May on luvannut jättää virkansa pikimmiten sen jälkeen, kun hänen neuvottelemastaan sopimuksesta on äänestetty, oli tulos mikä tahansa.

Päätös halutaan ennen lomia

Britannian hallitus yrittää saada asian päätettyä ennen kesäkuun 20. päivää, jolloin parlamentti jää kesätauolle.

Mikäli päätös tehdään ennen tätä, voi maa irtautua unionista kesäkuun lopussa, mikäli päättäjät torjuvat uuden kansanäänestyksen. Muussa tapauksessa prosessi voi viivästyä lokakuun lopulle saakka. EU on määrittänyt eron määräpäiväksi lokakuun 31. päivän. Ero voi lykkääntyä toki myöhemmäksikin, jos EU-johtajat päättävät antaa Britannialle uuden lykkäyksen.