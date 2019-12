McDonald'sin työntekijät pelastivat hengenvaaraan joutuneen naisasiakkaan – lukivat huulilta sanat "auta minua"

McDonald's-hampurilaisravintolan työntekijät osoittivat neuvokkuutta pelastaessaan kenties jopa naisasiakkaansa hengen Yhdysvaltain Kaliforniassa jouluaattona, kertoo CNN. Neuvokas oli myös kyseinen nainen, joka keksi tavan kertoa olevansa vaarassa.

Paikallisten viranomaisten mukaan nainen tuli ravintolaan jouluaattona iltapäivällä ja pyysi päästä vessaan. Mukanaan naisella oli mies, joka oli uhannut häntä tuliaseella. Nainen sai pyydettyä työntekijöitä soittamaan hätänumeroon 911 ja antoi työntekijöille ajoneuvonsa rekisterinumeron. Tämän jälkeen nainen yritti tehdä ruokatilausta, mutta mies vaati heitä siirtymään palvelutiskin sijaan autokaistalle.

Kun nainen ja mies pääsivät autokaistan palveluluukulle, nainen muodosti huulillaan sanat "auta minua". Samaan aikaan virkavalta saapui ravintolaan, jonka sisällä olleet ravintolatyöntekijät kertoivat naisen pyytäneen apua ja osasivat ohjata heidät oikean ajoneuvon luo.

Poliisi löysi autosta varastetun tuliaseen ja pidätti miehen. Tutkimuksissa kävi ilmi, että mies oli hyväksikäyttänyt naista, ollut väkivaltainen ja uhkaillut häntä aseella. Kyseisenä päivänä mies oli uhannut naisen henkeä.

Paikallinen sheriffi kehui Facebookissa ravintolan työntekijöiden toimintaa McDonald'sin omaa mainoslausetta mukaellen:

– We are lovin' it!

Tapauksesta kertoi Suomessa ensimmäisenä MTV.