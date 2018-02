Media: Arvostelluksi tullut Valkoisen talon kansliapäällikkö sanonut olevansa valmis eroamaan

Kaksi Valkoisen talon työntekijää on eronnut kuluneella viikolla väkivaltasyytösten takia. Presidentti Donald Trump kehui perheväkivallasta epäiltyä ex-työntekijää Rob Porteria perjantaina. Hän sanoi, että aiemmin viikolla eronnut Porter on tehnyt työnsä hyvin.

Henkilöstösihteeri Porter erosi kahden ex-vaimonsa syytettyä julkisesti häntä perheväkivallasta. Porter kiistää syytökset.

Valkoisen talon kansliapäällikköä John F. Kellyä on kritisoitu tavasta hoitaa Porteriin kohdistuvia syytöksiä. New York Timesin ja CNN:n lähteiden mukaan Kelly on ilmoittanut olevansa valmis eroamaan. He painottavat, ettei hän ole tehnyt virallista ehdotusta erostaan.

Perjantaina toinenkin Valkoisen talon työntekijä erosi väkivaltasyytösten takia. Washington Postin mukaan puheenkirjoittaja David Sorensen erosi ex-vaimon syytettyä häntä väkivallasta. Sorensen kiistää syytökset.