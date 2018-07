Media: Japani teloitti lisää sariini-iskusta tuomittuja lahkon jäseniä

Japanilaismedian mukaan maassa on teloitettu lisää vuoden 1995 sariini-iskusta tuomittuja Korkein totuus -lahkon jäseniä. Japanin yleisradioyhtiö NHK:n mukaan ainakin kaksi lahkon jäsentä on teloitettu. Myös muut mediat ovat raportoineet uusista teloituksista, mutta eivät ole kertoneet, kuinka monta lahkon jäsentä nyt on teloitettu.

Viranomaiset eivät ole vahvistaneet mediatietoja.

Seitsemän Tokion metrossa vuonna 1995 tehdyn iskun takana ollutta lahkon jäsentä teloitettiin aiemmin tässä kuussa. Teloitettujen joukossa oli lahkon johtaja Shoko Asahara.

Sariini-isku metrossa tapahtui ruuhka-aikaan maaliskuussa 1995. Siinä kuoli 13 ja loukkaantui tuhansia ihmisiä.

Guru Shoko Asaharan perustama Korkein totuus -lahko yhdisteli buddhalaisuutta ja hindulaisuutta maailmanlopun visioihin. Asahara pidätettiin pian Tokion sariini-iskun jälkeen. Lahko on sittemmin hajonnut.

Lahkon jäsenet olivat tehneet jo vuonna 1994 sariini-iskun Matsumoton kaupungissa, jolloin kahdeksan ihmistä kuoli. Iskua ei kuitenkaan heti osattu yhdistää lahkoon.

YK on luokitellut hermomyrkky sariinin joukkotuhoaseeksi.