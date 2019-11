Media: Kiinalaisvakoilija loikkasi Australiaan ja kertoi salaisista operaatioista

Kiinalainen vakoilija on loikannut Australiaan mukanaan tietoja Kiinan operaatioista Hongkongissa ja muualla, kertovat Nine Network -yhtymän lehdet, joista toinen on Sydney Morning Herald.

Lehtien mukaan Wang "William" Liqiang on paljastanut Australian vastavakoilulle Hongkongissa toimivien korkea-arvoisten kiinalaisvakoilijoiden henkilöllisyyksiä. Hän myös kertonut yksityiskohtia, miten nämä ovat rahoittaneet ja hoitaneet operaatioita Hongkongissa, Taiwanissa ja Australiassa.

Wang kertoo olleensa henkilökohtaisesti mukana solutus- ja häirintäoperaatioissa kaikilla kolmella alueella.

Wang asuu tätä nykyä turistiviisumin turvin Sydneyssä vaimonsa ja pienen lapsensa kanssa. Hän on hakenut poliittista turvapaikkaa. Hän sanoo tulevansa teloitetuksi, jos joutuu palaamaan Kiinaan.