Venäläismedian mukaan Sheremetjevon kansainväliselle lentoasemalle Moskovassa laskeutunut matkustajalentokone syttyi tuleen. Asiasta uutisoivat muun muassa uutissivusto Sputnik sekä uutistoimisto Tass.

Tassin mukaan onnettomuudessa on kuollut 13 ihmistä. Koneessa kerrotaan olleen yli 70 matkustajaa. RIA Novostin mukaan kone on Aeroflotin . Uutistoimiston mukaan kaikki matkustajat on evakuoitu.

Videoita tulessa olevasta lentokoneesta on levitetty sosiaalisessa mediassa. Videoilta on nähtävissä, kuinka matkustajia evakuoidaan palavasta koneesta.

Venäläismedian mukaan kyseessä on Suhoi Superjet 100 -tyypin matkustajakone. Koneen kerrotaan nousseen lentoon Sheremetjevon lentoasemalta kohti Murmanskia kuudelta alkuillasta.

Nousun jälkeen kone kuitenkin palasi lähtöasemalle ja teki hätälaskeutumisen puoli seitsemän jälkeen alkuillasta. Laskeutumisen yhteydessä koneen kerrotaan roihahtaneen tuleen.

Kansainvälistä lentoliikennettä seuraavan FlightRadar24-palvelun mukaan toinen lentoaseman kahdesta kiitoradasta on suljettu onnettomuuden vuoksi. Joitakin saapuvia lentoja on ohjattu toisille lentoasemille ja lähteviä lykätty.