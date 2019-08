Media: Seksuaalirikoksista syytetty amerikkalaisliikemies Jeffrey Epstein on kuollut

Seksuaalirikoksista syytetty amerikkalainen liikemies Jeffrey Epstein on tehnyt itsemurhan vankisellissään, viranomaiset kertovat yhdysvaltalaismedian mukaan.

Epsteinin ruumis löydettiin tänä aamuna New Yorkissa. New York Timesin mukaan Epstein oli hirttäytynyt.

Yhdysvaltojen seurapiireissä tunnettua Epsteiniä on epäilty alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksikaupasta.

Epsteiniä on syytetty siitä, että hän maksoi alaikäisille tytöille, jotta nämä harrastaisivat seksiä hänen kanssaan. Nuorimman uhrin on epäilty olleen 14-vuotias. Rikosten on epäilty tapahtuneen vuosien 2002–2005 aikana Epsteinin kiinteistöissä New Yorkin Manhattanilla ja Floridan Palm Beachillä.

Liittovaltion syyttäjien mukaan Epstein käytti työntekijöitään ja liittolaisiaan apuna, jotta hän sai tyttöjä houkuteltua kotiinsa. Epsteinin epäiltiin lisäksi maksaneen joillekin uhreille siitä, että nämä rekrytoivat muita tyttöjä hyväksikäytettäviksi.

Epsteinin lähipiiriin ovat kuuluneet muun muassa Yhdysvaltain nykyinen presidentti Donald Trump ja entinen presidentti Bill Clinton.

Epstein on jo aiemmin tuomittu seksuaalirikoksista.

Yhdysvaltain työministeri Alexander Acosta joutui aiemmin kritiikin kohteeksi, kun paljastui, että hän sopi liittovaltion syyttäjänä kymmenen vuotta sitten Epsteinin syytteiden lieventämisestä. Jupakan seurauksena Acosta erosi tehtävästään heinäkuussa.

Epstein löydettiin aiemmin loukkaantuneena sellistään

Epstein oli viime viikolla oikeuden kuultavana. Miestä uhkasi jopa 45 vuoden vankeustuomio.

Viime viikon istunnossa päätettiin, että oikeudenkäynti alkaisi aikaisintaan 8. kesäkuuta 2020, kertoo CNBC. Epsteinin puolustusasianajajat halusivat oikeudenkäynnin alkavan vasta ensi vuoden syyskuussa. Puolustuksen mukaan kyseessä on poikkeuksellisen laaja tapaus, jonka valmisteluun kuluu aikaa.

Epstein oli ollut vangittuna heinäkuun alusta lähtien. Heinäkuun lopussa Epstein löytyi loukkaantuneena sellistään New Yorkissa. Viranomaiset eivät saaneet tietoonsa tuolloin, oliko kyse itsemurhayrityksestä, hyökkäyksestä vai lavastuksesta.

Jotkin mediat kertoivat Epsteinin kasvojen sinertäneen ja hänen kaulassaan olleen vammoja.

Vammojen syntytapaa ei tuolloin kerrottu, mutta osa medialähteistä uskoi Epsteinin yrittäneen hirttää itsensä. Jotkut arvioivat, että Epstein saattoi lavastaa itsemurhayrityksen tai hyökkäyksen, koska halusi siirtoa muualle senhetkisestä olinpaikastaan.

CNN:n lähde kertoo, että heinäkuun lopun tapahtumien jälkeen Epstein oli siirretty itsemurhatarkkailuun.