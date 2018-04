Media: Valkoinen pakettiauto ajoi jalankulkijoiden päälle Torontossa

Kanadan Torontossa valkoinen pakettiauto on ajanut useiden jalankulkijoiden päälle, kertoo muun muassa kanadalainen yleisradioyhtiö CBC verkkosivuillaan.

Pelastusviranomaisten mukaan auto osui viiteen ihmiseen. Tapaus sattui maanantaina paikallista aikaa varhain iltapäivällä Yonge Streetin ja Finch Avenuen risteyksessä.

Silminnäkijä kertoi CBC:lle nähneensä neljä ruumista maassa. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoa kuolonuhreista.

More: Toronto subway service shut down after report that a van struck a number of people at Yonge Street and Finch Avenue East. No service on Line 1, between Sheppard and Finch Stations, and no shuttle buses at the moment. Yonge Street SB shut as well in area. (Photo by Jon Tam) pic.twitter.com/kwtacY7A0u