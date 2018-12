Media arvelee Trumpin harkitsevan vävyään kansliapäällikökseen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee vävypoikansa Jared Kushnerin nimittämistä Valkoisen talon kansliapäälliköksi, kertoo muun muassa Huffington Post.

Lehden mukaan Kushner tapasi Trumpin toissa päivänä keskustellakseen asiasta.

Kushner on yksi Valkoisen talon neuvonantajista. Hänellä ei ollut mitään poliittista kokemusta ennen Trumpin presidenttikautta. Hän on naimisissa Trumpin tyttären Ivanka Trumpin kanssa. Hän on ollut muun muassa roolissa Kanadan ja Meksikon kanssa käytävissä kauppasopimusneuvotteluissa.

Nykyinen kansliapäällikkö John Kelly jättää virkansa vuoden lopussa. Kellyn siirtyminen pois tehtävästään johtuu ilmeisesti kiistoista Trumpin kanssa.

Valkoisen talon tiedottaja Sarah Sanders ei vahvistanut tai kiistänyt väitettä Kushnerin ehdokkuudesta virkaan.

– En ole tietoinen asiasta, mutta hän olisi varmasti pätevä missä tahansa virassa, mihin presidentti hänet valitsee, Sanders sanoi.

Trump on etsinyt jo jonkin aikaa uutta kansliapäällikköä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pencen kansliapäällikkö Nick Ayers on kieltäytynyt toimimasta Trumpin kansliapäällikkönä.