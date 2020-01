Mediaa kovistellut Kiinan suurlähettiläs kutsuttiin Ruotsin ulkoministeriöön kuultavaksi

Kiinan suurlähetystö Ruotsissa on painostanut useita ruotsalaisia tiedotusvälineitä saadakseen ne muuttamaan uutisointiaan, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Ulkoministeri Ann Linde on vastatoimena kutsunut Kiinan suurlähettilään Gui Congyoun puhutteluun.

SVT:n mukaan Kiinan suurlähetystö on ottanut yhteyttä useisiin lehtiin ja sähköisiin tiedotusvälineisiin. Lähetystö on arvostellut niiden uutisia Kiinasta ja ruotsalaisesta kirjankustantaja Gui Minhaista, joka on ollut Kiinassa vangittuna jo vuodesta 2015.

Expressen-lehden kulttuuripäällikkö Karin Olssonin mukaan lähetystö kirjoittaa viesteissään, että ruotsalaismediat ovat ymmärtäneet Kiinasta kaiken väärin. Sävy alkoi Olssonin mukaan muuttua, kun Gui Congyou nimitettiin Tukholmaan vuonna 2017. Monet tiedotusvälineet kertovat, että suurlähetystö on halunnut kutsua heidän toimittajiaan tapaamisiin, joissa Kiina-uutisoinnista keskusteltaisiin.

Suurlähettiläs Gui sanoo SVT:n haastattelussa, että ruotsalaiset tiedotusvälineet ovat kuin "48-kiloinen kärpässarjalainen, joka yrittää haastaa tappeluun raskaan sarjan nyrkkeilijää".

Linde ilmoittaa haluavansa keskustella lähettilään kanssa muun muassa tästä lausunnosta.

– Ruotsissa on sananvapaus, ja Kiinan suurlähettilään toiminta on hyvin vakava asia. Olemme monesti huomauttaneet suurlähetystölle ja suurlähettiläälle, että sananvapaudella on perustuslain suoja ja että toimittajilla on oikeus työskennellä vapaasti, Linde sanoi.

Kiinan suurlähetystö on julkaissut suurlähettilään SVT-haastattelun tekstin, jossa hän antaa ymmärtää, ettei Expressenin työntekijöille myönnetä jatkossa viisumeita Kiinaan, ellei uutisointi muutu.