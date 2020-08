Mediat: Australia rajoittaa koronan takia voimakkaasti kansalaistensa pääsyä ulkomaille

Australia on rajoittanut koronaviruspandemian aikana voimakkaasti kansalaistensa mahdollisuuksia matkustaa ulkomaille, kertovat useat maan mediat. Rajaviranomaiset ovat päästäneet ulkomaille vain noin 22 000 ihmistä maaliskuun lopun ja heinäkuun lopun välisenä aikana.

Maasta lähtöön on täytynyt anoa lupa maaliskuun lopulta lähtien. Hakemuksista noin kolme neljäsosaa on hylätty, kertoo muun muassa Sydney Morning Herald. Heinäkuun loppuun mennessä lupia oli anottu noin 92 000. Yhdessä hakemuksessa voi olla mukana useampia ihmisiä. Lisäksi osa ihmisistä on hakenut lupaa useita kertoja.

Rajansa koronapandemian vuoksi sulkenut Australia on perustellut matkustuskieltoa sillä, että matkoiltaan palaavat ihmiset voivat tuoda tartuntoja mukanaan. Maahan pääsevät vain kansalaiset ja pysyvän oleskeluluvan haltijat.

Maasta saavat vapaasti poistua ulkomailla asuvat Australian kansalaiset sekä väliaikaisilla viisumeilla maassa olevat. Pysyvän oleskeluluvan haltijoiden pitää hakea matkustuslupaa.

Australian käytännöt lukeutuvat tiukimpiin koronasta johtuviin rajoitustoimiin maailmassa.

"Olemmeko me nyt vankilavaltio?"

Australian tiukka matkustuslinja on herättänyt yhä kiivaampaa kritiikkiä myös maan sisällä. Sitoutumaton parlamentin jäsen Zali Steggall vertasi rajoituksia Pohjois-Koreaan. Steggall ja useat muut parlamentin jäsenet ovat kertoneet saaneensa avunpyyntöjä maasta pois pyrkiviltä kansalaisilta.

Steggalin mukaan näin pitkään jatkuvan matkustuskiellon oikeutusta on vaikea käsittää.

– Olemmeko me nyt vankilavaltio, josta ei saa poistua, jollei pysty perustelemaan lähtönsä syytä? Tällaista ei ole ollut edes sotien aikana, Steggall sanoi Sydney Morning Heraldin mukaan.

Ja syy lähtöön tarvitaan. Guardian-lehden mukaan rajaviranomaisilta lupa irtoaa esimerkiksi, jos matkustaminen liittyy pandemian torjuntaan, tärkeäksi luokiteltuun liiketoimintaan tai kansalliseen etuun.

Esimerkiksi perhesyistä tapahtuvaa matkustamista ei ole aina hyväksytty, mediat kertovat.

Pääministeri Scott Morrison on aiemmin todennut, että ulkomaiden matkustusrajoituksiin tuskin tulee helpotusta ainakaan tänä vuonna.

Australia on viime viikkoina kamppaillut lisääntyvien koronavirustartuntojen kanssa. Uusia tartuntoja on viime päivinä todettu päivittäin joitakin satoja, suurin osa niistä Victorian osavaltiossa.

Noin 25 miljoonan asukaan maassa on todettu yhteensä noin 23 000 koronatartuntaa, kertoo yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Noin 400 ihmistä on kuollut virukseen liittyen.

Maailmalla kirjattiin yli 294 000 uutta tartuntaa

Maailman koronavirustartuntojen määrä nousi lauantaina ainakin yli 294 000:lla, kertovat Maailman terveysjärjestölle WHO:lle raportoidut luvut. Kyseessä on korkein WHO:n vuorokauden aikana kirjaama luku sitten pandemian alun, kertoo uutiskanana CNN.

Edellinen päiväkohtainen korkein lukumäärä oli heinäkuun lopussa tilastoitu noin 292 500 tartuntaa.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemia WHO:lle raportoitiin lauantaina lähes 10 000.

Maailmassa on todettu tähän mennessä yli 21 miljoonaa koronatartuntaan ja noin 770 000 kuolemaa, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta.