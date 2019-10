Mediat: Hongkongin poliisi on käyttänyt aseita, yhtä mielenosoittajaa osunut rintaan

Hongkongin mielenosoituksia hajottamaan pyrkivä poliisi on käyttänyt ensimmäistä kertaa tuliaseita mielenosoittajia vastaan, kertovat mediat. South China Morning Postin mukaan poliisilähde on kertonut, että ainakin kahdella eri alueella on ammuttu varoituslaukauksia.

Guardian uutisoi, että Stand News -sivustolla julkaistussa videossa verta vuotava, tiettävästi rintaansa osuman saanut mielenosoittaja pyytää päästä sairaalaan. Sosiaalisessa mediassa liikkuu niin ikään kuvia tapauksesta.

Nimettömänä pysyneen poliisilähteen mukaan osuman saanut sai ensin ensiapua poliiseilta, kunnes ensihoito tuli paikalle ja toimitti tämän sairaalaan. South China Morning Post kertoo ystävän sanoneen, että uhrin kunto on kriittinen.

Paikallinen sairaala kertoo South China Morning Postille, että loukkaantuneita ja haavoittuneita on yhteensä 15.

Mielenosoittajat ja poliisit ovat ottaneet yhteen useissa protesteissa ympäri kaupunkia. Mielenosoittajien tavoitteena on viedä huomiota Manner-Kiinan mahtipontisilta maan 70-vuotispäivän juhlallisuuksilta. Aktivistit kutsuvat päivää "surun päiväksi".

Poliisia muk

iloitu sateenvarjoilla

Mielenosoituksille ei ole poliisin lupaa, mutta siitä huolimatta kymmenettuhannet ihmiset ovat kokoontuneet Hongkongin kaduille.

Joissakin mielenosoituksissa poliisi on käyttänyt kumiluoteja ja kyynelkaasua. Yhdellä alueella naamioituneet mielenosoittajat mukiloivat poliiseja sateenvarjoilla ja muilla esineillä sen jälkeen kun useita ihmisiä oli otettu kiinni. Poliisi vetäytyi läheiseen kaupungintaloon suojaan.

Viranomaisten mukaan mielenosoittajat heittivät syövyttävää nestettä poliisien päälle yhdessä protestissa. Todisteeksi viranomaiset esittivät kuvia poliisista, jolla oli kemiallisia palovammoja vartalossaan ja reikiä virka-asussaan.

Suuret mielenosoitukset poliittisten vapauksien puolesta ovat jatkuneet jo kuukausia. Alun perin protesteissa vastustettiin kiisteltyä luovutuslakia, joka sittemmin peruttiin. Nyt mielenosoitukset ovat kasvaneet laajemmiksi aluehallinnon ja Kiinan keskushallinnon vastaiseksi liikkeeksi.

"Meidän on jatkettava taisteluamme"

Mielenosoittajat ovat myös heitelleet Kiinan presidentin Xi Jinpingin kuvia munilla ja repineet alas julisteita, joissa juhlistetaan Kiinan 70-vuotispäivää.

– Kolme kuukautta ja meidän viisi vaatimustamme on vielä täyttämättä. Meidän on jatkettava taisteluamme, sanoi V niin kuin verikosto -elokuvasta tuttuun naamioon pukeutunut mielenosoittaja uutistoimisto AFP:lle.

Myös poliisi on vahvasti läsnä Hongkongin kaduilla tänään. Hongkongin aluehallinnon johto puolestaan piti juhlapäivän aamuna lipunnostoseremonian eristetyllä alueella.

Viranomaiset ovat tehneet henkilötarkastuksia kaupungilla ja julkisessa liikenteessä, ja lisäksi yli kymmenen metroasemaa on suljettu.

Hongkongissa on tänään järjestetty myös Kiinaa puoltavia kokoontumisia.

– Me olemme kiinalaisia ja koko kansa juhlii, sanoi Kiinaa puolustava Kitty Chan AFP:lle.

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam osallistui sotilasparaatitilaisuuteen Pekingissä. Lamin kannatusluvut ovat historiallisen alhaiset.

Mahtipontinen paraati ja presidentin puhe

Kiinassa tunnelma on tänään ollut huomattavasti juhlavampi. 15 000 sotilaan paraati ja 100 000 siviilin ohimarssi kulkivat tänään pitkin Pekingin katuja 70-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Kommunistijohtaja Mao Zedong julisti kansantasavallan syntyneeksi voittoisan sisällissodan jälkeen 1. lokakuuta 1949.

Kiinan presidentti Xi vannoi 70-vuotispäivän juhlallisuuksissa Pekingissä, ettei mikään voima voi vavisuttaa Kiinaa.

– Ei ole voimaa, joka voisi ravistella tämän hienon maan perustuksia. Ei ole voimaa, joka voi estää Kiinan kansakuntaa ja maata menemästä eteenpäin, niin sanottuun Mao-pukuun pukeutunut presidentti sanoi puheessaan.

Xi painotti myös, että Kiinan on noudatettava yhden valtion ja kahden järjestelmän politiikkaa.

Ohjelmassa oli myös suuri sotilasparaati, jota Kiinan valtionmedia kutsui maan historian suurimmaksi. Sotilasparaatissa Tiananmenin aukiolle lipui panssarivaunuja, ohjuksia ja lennokkeja. Kiina esitteli paraatissa aseteollisuutensa uusimpia saavutuksia, kuten mannertenvälisen DF-41-ydinohjuksen sekä yliääninopeuteen yltävän lennokin.

Paraatin yhteydessä hävittäjät tekivät ylilennon läpi Pekingin savusumun ja helikopterit lensivät muodostelmassa, joka muodosti luvun 70.

Xi otti sotilaiden lisäksi vastaan myös siviilikansalaisten ohimarssin. Paraatissa kulki myös valtavia muotokuvia Xistä ja Maosta sekä muista maan entisistä johtajista, jäljennös avaruusraketista ja matkustajakoneesta sekä hymyileviä etnisten vähemmistöjen edustajia – siitäkin huolimatta, että Kiinaa syytetään monenlaisista ihmisoikeusloukkauksista.

Pekingin juhlallisuuksien turvallisuusjärjestelyt olivat tiukat. Teitä oli suljettu ja esimerkiksi leijojen lennättäminen oli kokonaan kielletty.