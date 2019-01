Mediat: Norjalaismiljardöörin vaimosta vaaditaan miljoonalunnaita – ollut kateissa 10 viikkoa

Norjan rikkaimpiin miehiin kuuluvan Tom Hagenin vaimon pelätään joutuneen siepatuksi. Sanomalehti Aftenpostenin mukaan Anne-Elisabeth Falkevik Hagenista on vaadittu yhdeksän miljoonan euron lunnaita kryptovaluuttana.

Falkevik Hagen, 68, on ollut kateissa 10 viikkoa. Aftenpostenin mukaan poliisi on tähän asti tutkinut katoamista salassa, ja myös media on pysynyt asiasta hiljaa poliisin pyynnöstä.

Tänään poliisi aikoo kuitenkin järjestää katoamisesta tiedotustilaisuuden.

Uhkausviesti kirjoitettu huonolla norjalla

Sanomalehti VG:n mukaan poliisi epäilee, että nainen siepattiin kotoaan. Lehden tietojen mukaan asunnosta löytyi kehnolla norjalla kirjoitettu viesti, jossa uhattiin, että nainen tapetaan, jos perhe ottaa yhteyttä poliisiin.

Tom Hagen on Norjan 172. rikkain ihminen. Hän on kartuttanut omaisuutensa lähinnä kiinteistöbisneksillä sekä osin omistamansa sähköyhtiön kautta. Hän oli vuonna 1992 perustamassa Elkraft -sähköyhtiötä, joka on sittemmin kasvanut roimasti.

Hagen ei ole Norjassa julkisuuden henkilö, mutta heinäkuussa Dagens Näringsliv -lehti julkaisi artikkelin, jossa hänestä ja hänen omaisuudestaan kerrottiin. Mediatietojen mukaan poliisi selvittää, liittyykö lehtijuttu sieppaukseen.

Pariskunnalla on kolme lasta ja useita lapsenlapsia.