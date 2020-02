Mediat: Peter Nygårdia vastaan on nostettu New Yorkissa kanne alaikäisten raiskauksista

Suomalaissyntyistä kanadalaista miljonääriä vastaan on nostettu kanne alaikäisten raiskauksista, kertovat kanadalaismediat CBC ja The Globe and Mail. Suuryrittäjä Peter Nygårdin asianajaja kiistää syytökset ja sanoo lausunnossaan niiden olevan "täysin vääriä ja vailla pohjaa".

Kymmenen naista jätti torstaina New Yorkissa yhteisen siviilikanteen, jossa he syyttävät Kanadan varakkaimpiin suuryrittäjiin lukeutuvan Nygårdin raiskanneen heidät kartanossaan Bahamalla.

Kanteen mukaan Nygård "rekrytoi, houkutteli ja viekoitteli nuoria, vaikutteille alttiita ja usein köyhiä lapsia ja naisia käteisellä rahalla ja valheellisilla lupauksilla tuottoisista mallintöistä raiskatakseen ja tehdäkseen heille väkivaltaa", CBC kertoo.

Väitettyjen tekojen kerrotaan tapahtuneen vuosina 2008–2015. Väitteisiin liittyen ei ole rikossyytteitä.

– Peter Nygård aikoo paljastaa tämän huijauksen ja puhdistaa maineensa kerta kaikkiaan, sanoo Nygårdin asianajaja Jay Prober CBC:n mukaan.

Nygårdilla on suuri vaatealan yritys. Kanadalaisyhtiöllä on yli 170 liikettä eri puolilla Pohjois-Amerikkaa.

Suomessa asiasta uutisoi ensin Ilta-Sanomat.