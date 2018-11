Mediat: Saksassa Seehofer jättää CSU-puolueen puheenjohtajan paikan, jatkaa sisäministerinä

Saksan sisäministeri ja CSU-puolueen puheenjohtaja Horst Seehofer on vahvistanut, että hän aikoo jättää puolueen puheenjohtajuuden, kirjoittaa muun muassa Deutsche Welle.

Ministerinä Seehofer sen sijaan aikoo jatkaa ministerinä. Videossa Spiegel onlinen sivuilla Seehofer sanoo, ettei päätös vaikuta hänen työhönsä sisäministerinä.

Seehofer on johtanut liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattien (CDU) baijerilaista sisarpuoluetta CSU:ta 10 vuotta. CDU ja CSU ovat kärsineet pahoja tappioita osavaltiovaaleissa viime aikoina.

Sisäministerinä Seehofer on vastustanut muun muassa Merkelin maahanmuuttopolitiikkaa, mikä on pahentanut hallituksen sisäistä jännitystä.

Baijerin noin kuukausi sitten järjestetyissä osavaltiovaaleissa CSU sai alle 40 prosenttia äänistä. Kyseessä oli valtava tappio puolueelle, jolla on usein ollut hallussaan yli puolet osavaltioparlamentin paikoista.

Vaalien jälkeen Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen arvioi, että tulokset ennakoivat pirstaloituneempaa poliittista kenttää Baijerissa, ja yksinhallitseminen on taaksejäänyttä aikaa.

– CSU:n vuosikymmenten valtakausi rapautuu ja uusia puolueita nousee.

Merkel on ilmoittanut jättävänsä paikkansa CDU:n johdossa, mutta jatkavansa liittokanslerina vaalikauden loppuun. Hallitusyhteistyö on kuitenkin huojunut. CDU:n ja CSU:n välillä on ollut jännitteitä, mutta myös sosiaalidemokraattien kestokyky on ollut koetuksella, koska puolue on kristillisdemokraattien tavoin kokenut vaalitappion toisensa jälkeen.

CSU valitsee Bild-lehden mukaan uuden puheenjohtajan ylimääräisessä puoluekokouksessa vuoden 2019 alussa.