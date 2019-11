Mediat: Vuodetut dokumentit paljastavat, kuinka Kiina aivopesee uiguureja vankileireillään

Tuore tietovuoto paljastaa, kuinka Kiina systemaattisesti aivopesee satojatuhansia uiguurivähemmistön edustajia vankileireillään ja valvoo vähemmistöjään. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Dokumentit on vuodettu kansainväliselle tutkivien journalistien yhteenliittymälle ICIJ:lle, joka on tehnyt yhteistyötä muun muassa BBC:n ja 16 muun uutismedian kanssa.

Vuodetuissa dokumenteissa kuvataan yksityiskohtaisesti Luoteis-Kiinan Xinjiangin vankileireille annettuja ohjeita.

Kiinan hallitus on toistuvasti väittänyt, että leirit eivät ole vankileirejä, vaan tarjoavat vapaaehtoista koulutusta ja muun muassa mandariinikiinan ja työtaitojen opiskelua. Dokumenteista käy kuitenkin ilmi, kuinka leireillä olevia pidetään vangittuina, aivopestään ja rangaistaan. ICIJ:n mukaan niissä kuvataan muun muassa aivopesun menetelmiä, pakojen estämistä ja sitä, milloin leireillä pidetyt saavat tavata sukulaisiaan. BBC:n mukaan vuodetut dokumentit paljastavat ensi kertaa yksityiskohtia Kiinan vankileireillään harjoittamasta aivopesusta.

Kiinan Britannian-suurlähettiläs kiisti vuodettujen dokumenttien tiedot ja kutsui niitä valeuutisiksi.

YK:n mukaan noin miljoona uiguurimuslimia on suljettu Luoteis-Kiinan Xinjiangissa leireille, joissa heidät pyritään käännyttämään pois islamista ja kulttuuristaan. Vankileirejä on rakennettu eripuolille Xinjiangia viime vuosien aikana. Leireillä on myös muita vähemmistöjen edustajia.

Yksityiskohtaisia määräyksiä

Vuodettujen Kiinan hallinnon dokumenttien joukossa on muun muassa yhdeksänsivuinen muistio, jonka Xinjiangin kommunistisen puolueen johtohahmo ja alueen johtava turvallisuusviranomainen lähetti leirien johtajille vuonna 2017.

Muistion ohjeissa todetaan selvästi, että leirejä pitää johtaa kuin korkean turvaluokituksen vankiloita ja että leireillä pidettyjen elämän jokaista osa-aluetta pitää monitoroida ja kontrolloida.

– Oppilailla pitää olla tietty nukkumapaikka, tietty jonopaikka, tietty paikka luokkahuoneessa, tietty paikka työtaitojen tuntien aikana, ja näiden muuttaminen on tiukasti kielletty, ohjeissa sanotaan BBC:n mukaan.

Ohjeissa määrätään myös muun muassa, ettei pakenemisia saa sallia ja että leirien makuusaleissa ja luokkahuoneissa pitää taata täysi videovalvonta. Muistio käskee leirien johtajia kontrolloimaan vessakäyntejä, peseytymistä ja syömistä.

Human Rights Watch -järjestön Kiinan toimintojen johtaja Sophie Richardson kommentoi BBC:lle, että syyttäjien pitäisi käyttää vuodettua muistiota todistusaineistona.

– Tämä dokumentoi suunnatonta ihmisoikeuksien rikkomusta, Richardson totesi.

Tekoäly tunnistaa pidätettäviä

Vuodetuissa dokumenteissa kuvataan myös pidätysten laajuutta. Niiden mukaan vuonna 2017 jopa 15 000 ihmistä lähetettiin leireille vain yhden viikon aikana.

ICIJ:n mukaan vuodetuista papereista käy myös ilmi, kuinka Kiinan poliisi hyödyntää valtavaa tietovarantoa käyttävää tekoälyä etsiessään pidätettäviä Xinjiangin asukkaiden joukosta. Salaista tiedustelutietoa sisältävät dokumentit paljastavat, kuinka edistyksellinen hallinnon valvonnassaan käyttämä tekoäly on. ICIJ:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan järjestelmä osoittaa, kuinka teknologian voimalla voidaan avittaa teollisen tason ihmisoikeusloukkauksen pyörittämistä. Dokumenteista selviää muun muassa, kuinka tekoälyä käyttävä järjestelmä kerää valtavan määrän henkilökohtaista tietoa ja käyttää sitä pidätettävien tunnistamiseen.