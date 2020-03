Mediatiedot: Amy Klobuchar jättäytyy pois demokraattien presidenttiehdokaskisasta

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkinyt senaattori Amy Klobuchar jättää kampanjansa kesken, kertovat useat kansainväliset mediat.

Esimerkiksi CNN:lle asiasta kertoo lähde kampanjasta. CNN:n mukaan Klobuchar tukee kisassa nyt entistä varapresidenttiä Joe Bidenia.

Viikonvaihteessa kisasta jättäytyi ulos Pete Buttigieg. Hän ei ole julkisesti asettautunut kenenkään toisen ehdokkaan tueksi.

Nyt demokraattipuolueella on viisi vaihtoehtoa presidenttiehdokkaakseen: Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Mike Bloomberg ja Tulsi Gabbard. Tässä vaiheessa esivaalikiertuetta ykkösenä on Sanders.

Monet politiikan toimittajat kommentoivat tuoreeltaan Twitterissä, että kilpailu alkaa nyt näyttää entistä enemmän Sandersin ja Bidenin väliseltä kaksinkamppailulta.

Klobuchar ei pärjännyt Etelä-Carolinan esivaalissa viikonloppuna. CNN arvioi tulosten tultua julki, ettei Klobucharilla, Buttigiegilla ja Warrenilla ole enää realistisia mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa.

Tiistaina ehdokkailla on edessään jännittävä päivä, niin kutsuttu supertiistai. Tuolloin yhteensä 14 osavaltion demokraatit sekä Amerikan Samoalla ja ulkomailla asuvat demokraatit valitsevat edustajansa heinäkuun puoluekokoukseen, jossa puolueen presidenttiehdokas valitaan.

Buttigiegin luopuminen kisasta voi sataa Bidenin laariin

Buttigieg oli ensimmäinen kärkipään ehdokas, joka luopui demokraattipuolueen presidenttikisasta esivaalien aikana. Hän ilmoitti sunnuntai-iltana Yhdysvaltojen aikaa jättävänsä kisan kesken.

– Tänään on totuuden hetki. Totuus on se, että ehdokkuutemme polku on kaventunut ja päättynyt. Tässä vaiheessa kisaa paras tapa pitää kiinni tavoitteistamme ja ihanteistamme on astua sivuun ja auttaa puoluettamme ja maatamme tulemaan yhteenm, Buttigieg sanoi kotikaupungissaan South Bendissä Indianassa pitämässään tilaisuudessa.

– Meillä on velvollisuus tunnistaa vaikutukset, jotka kisassa pysymisellä voisi olla. Tavoitteemme on aina ollut auttaa amerikkalaisia yhdistymään Donald Trumpin kukistamiseksi.

Buttigieg, 38, teki historiaa olemalla Yhdysvaltain historian ensimmäinen avoimesti homoseksuaali suuren puolueen presidenttikandidaatti. Hänet luetaan demokraattien maltilliseen siipeen, ja hän vastustaa esimerkiksi Sandersin suunnitelmia täysin julkisesta terveydenhoitojärjestelmästä. Buttigieg kilpaili siten osittain samoista äänestäjistä Joe Bidenin kanssa. Näin ollen Buttigiegin presidenttikisasta luopuminen saattaakin hyödyttää Bidenin kampanjaa.