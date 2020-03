Mediatieto: Harry ja Meghan muuttivat pysyvästi Kaliforniaan

Britannian prinssi Harryn, hänen puolisonsa Meghanin ja pariskunnan Archie-pojan kerrotaan siirtyneen Kanadasta Kaliforniaan. Brittiläinen The Sun -lehti kertoo, että kyse on pysyvästä muutosta.

Lehden mukaan perhe lensi yksityiskoneella Kanadasta Los Angelesiin jo viime viikolla ennen kuin Kanadan ja Yhdysvaltain välinen raja suljettiin.

– Harry ja Meghan ovat lähteneet Kanadasta pysyvästi, haastateltu nimetön, "kuninkaallisista piireissä" oleva lähde kertoi The Sunille.

– Rajat sulkeutuivat ja lennot pysähtyivät. Heidän täytyi päästä pois.

Harry ja Meghan ilmoittivat tammikuussa, että he vetäytyvät kuninkaallisista rooleistaan. Parin kuninkaalliset velvollisuudet lakkaavat muodollisesti tämän kuun lopussa.

Perheen on arveltu asettuvan Kanadaan, missä he ovat viettäneet aikaa viime kuukausia. The Sunin mukaan muuttoa Kaliforniaan on kuitenkin suunniteltu jo jonkun aikaan, koska pariskunta on ymmärtänyt, ettei Kanadassa asuminen olisi heidän kannaltaan toimiva ratkaisu.

– He haluavat asettua Los Angelesin alueelle, lähde kertoi lehdelle.

Meghan on Kaliforniasta kotoisin, ja hänen äitinsä asuu yhä siellä. Meghanilla on myös ystäviä ja työkontaktien verkosto Los Angelesissa, joten entinen näyttelijä voisi jatkaa siellä uraansa. Disney ilmoitti torstaina, että Meghan toimii kertojana Afrikan norsuista kertovassa filmissä.

Britannian kuninkaallinen perhe ei kommentoinut The Sun -lehden tietoja herttuaperheen muutosta Yhdysvaltoihin.

Korjattu aiempaa uutista: Jutun alussa kerrottiin aiemmin, että muutto tapahtui koronavirusepidemian vuoksi, mutta ilmeisesti muuttoa oli suunniteltu jo pidempään.