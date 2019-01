Meksiko suhtautuu nihkeästi USA:n turvapaikkapolitiikkaan

Meksikon viranomaiset suhtautuvat varsin nihkeästi Yhdysvaltain uuteen turvapaikkapolitiikkaan, kertoo Guardian.

Donald Trumpin hallinto ilmoitti viime kuussa, että jatkossa Meksikon puolelta tulleet turvapaikanhakijat joutuvat odottamaan hakemustensa käsittelyä Meksikossa.

Uusi linja ei ole vielä käytössä, eikä Yhdysvaltain puolelta ole vastattu Meksikon moniin kysymyksiin asiasta.

– Olen kuullut huhuja, mutta minua ei ole konsultoitu, Meksikon maahanmuuttoviraston johtaja Tonatiuh Guillen sanoi Guardianille.

– Yhdysvallat ei vain voi dumpata ihmisiä Meksikoon, heidän täytyy koputtaa ensin. Olemme tiedustelleet vastauksia kysymyksiimme, mutta Yhdysvaltain hallinto on kiinni, joten varmaankin he vastaavat kun saavat sen asian hoidettua. Kaikki on auki.

Auki on myös se, suostuuko Meksiko lopulta noudattamaan Yhdysvaltain uutta linjaa.

Meksikon maahanmuuttoviranomaisten mukaan kymmenientuhansien ihmisten palauttaminen Meksikon puolelle odottamaan jopa vuosia kestävän turvapaikkaprosessin etenemistä aiheuttaisi kestämätöntä painetta maan pohjoisosan kaupungeille.

– Ne lukumäärät eivät ole hallittavissa. Sillä on kauaskantoisia seurauksia Tijuanan ja muiden rajakaupunkien palveluille, työtilanteelle, kaikelle.

Meksikon hallituksen linja häilyy

Kun Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeri Kirstjen Nielsen ilmoitti uudesta turvapaikkapolitiikasta hieman ennen joulua, Meksikon ulkoministeri Marcelo Ebrard vaikutti ensin antavan hyväksyntänsä. Muutamaa päivää myöhemmin Ebrard kuitenkin sanoi tarvitsevansa vielä lisää tietoa Yhdysvaltain viranomaisilta.

Maahanmuuttoviraston johtajan Guillenin mukaan Meksiko ei ole virallisesti hyväksynyt suunnitelmaa.

Valtaosa Meksikosta Yhdysvaltoihin pyrkivistä siirtolaisista on kotoisin Keski-Amerikan maista. Viime vuonna 93 000 ihmistä pääsi turvapaikkaprosessin ensimmäisenä etappina toimivaan haastatteluun.

Monien aktivistien mielestä Yhdysvaltain uusi linja vaikeuttaa käytännössä turvapaikan saamista ja rohkaisee ihmisiä pyrkimään maahan laittomasti.

Meksikon uusi presidentti Andres Manuel Lopez Obrador on luvannut tarjota keskiamerikkalaisille siirtolaisille viisumeja ja työtä Meksikossa. Hän on kuitenkin myös leikannut maan maahanmuutto- ja pakolaisbudjettia.