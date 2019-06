Meksikon vastavalittu maahanmuuttojohtaja Francisco Garduño on luvannut vähentää siirtolaisten määrää maassa 60 prosentilla.

Garduño vannoi meksikolaisen La Razon -sanomalehden haastattelussa, ettei hän anna Meksikon toimia trampoliinina Yhdysvaltoihin pyrkiville siirtolaisille.

Garduñon mukaan Guatemalan ja Meksikon rajan on tänä vuonna ylittänyt jo puoli miljoonaa Yhdysvaltoihin pyrkivää ihmistä.

– Tällä menolla ylitämme vuoden loppuun mennessä miljoonan siirtolaisen määrän. Se on humanitaarinen ongelma, sillä meillä ei ole varaa tarjota ruokaa ja majoitusta kaikille, Garduño totesi lehdelle.

Suurin osa Yhdysvaltojen paperittomista siirtolaisista ja turvapaikanhakijoista on Hondurasin, Guatemalan ja El Salvadorin väkivaltaa pakoon lähteneitä ihmisiä, jotka pyrkivät maahan Meksikon läpi.

Garduñon lupausten taustalla on Meksikon ja Yhdysvaltojen sopimus maahanmuuton vähentämisestä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi aiemmin kesäkuussa lisätä meksikolaisille tuotteille viiden prosentin tuontitullit, ellei maa rajoita maahanmuuttoa radikaalisti.

Lopulta Trump antoi Meksikolle 45 päivää aikaa vähentää paperittomien keskiamerikkalaisten maahanmuuttoa.

Takaraja siirtolaisten määrän vähentämiselle on 22. heinäkuuta. Trump ei ole kertonut julkisuudessa, kuinka suurta vähennystä hän vaatii.

Meksiko alkoi lisätä maan läpi kulkevien siirtolaisten pidätyksiä jo kevään aikana vastauksena Trumpin turvapaikkapolitiikkaan.

Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan kuukausittaiset paperittomien pidätykset kolminkertaistuivat tammikuusta toukokuuhun. Toukokuussa Meksikossa pidätettiin lähes 24 000 siirtolaista.

Pidätetyt siirtolaiset lähetetään Meksikon perustamille leireille odottamaan turvapaikkapäätöstä.

Viime lauantaina Meksikon viranomaiset tiedottivat pidättäneensä maan eteläosassa 791 Yhdysvaltoihin matkalla ollutta siirtolaista, joista 368 oli alle 8-vuotiaita lapsia.

Se on viranomaisten mukaan suurin yksittäinen paperittomien siirtolaisten pidätys maan historiassa.

Reuters haastatteli viikonloppuna useita leireille jumiin jääneitä siirtolaisia, jotka kuvailivat olosuhteita epäinhimillisiksi.

Meksikon suurin siirtolaisleiri Siglo XXI on jo nyt ääriään myöten täynnä. 970 ihmiselle tarkoitetulla leirillä on The Washington Postin mukaan yli 2 000 pidätettyä odottamassa päätöstä tulevaisuudestaan.

Trump ilmoitti aloittavansa tällä viikolla jopa miljoonan siirtolaisen joukkokarkotukset takaisin Meksikoon, mutta lykkäsi viikonloppuna karkotuksia ainakin kahdella viikolla.

Reutersin haastattelemat pakolaiset kertovat nukkuvansa leireillä ilman patjoja pulunjätösten keskellä, seuranaan rottia ja torakoita. Ruokaa ja vettä on vain harvoille ja terveydenhuolto on puutteellista.

Päätösprosessin on tarkoitus kestää korkeintaan 15 päivää, mutta suurin osa haastatelluista siirtolaisista kertoi odottaneensa leirillä yli kolme viikkoa.