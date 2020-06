Meksikossa ainakin neljä ihmistä on kuollut maanjäristyksessä – tsunamivaroitus peruttiin

Meksikossa ainakin neljä ihmistä on kuollut tiistaina paikallista aikaa iskeneen voimakkaan maanjäristyksen takia, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times.

Maanjäristys sattui tiistaiaamuna Oaxacan osavaltiossa maan eteläosassa, mutta se tuntui myös eri puolilla pääkaupunki Mexicoa, jonne järistysalueelta on matkaa useita satoja kilometrejä.

Järistys tuntui myös Guatemalassa, Hondurasissa ja El Salvadorissa.

New York Times kertoo, että Oaxacan kuvernöörin Alejandro Muratin ja Meksikon pelastuspalvelun kansallisen koordinaattorin David Leonin mukaan neljän ihmisen on varmistettu kuolleen.

Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen voimakkuus oli 7,4. Järistyksen keskus oli yli 20 metrin syvyydessä.

Meksikon seismologian laitos taas kertoi alkujaan järistyksen olleen voimakkuudeltaan 7,1. Laitos kuitenkin nosti lukemaa myöhemmin 7,5:een.

Meksikon presidentti Andres Manuel Lopez Obrador kertoi sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla, että järistys ei ole aiheuttanut suuria vahinkoja. Hallinto kuitenkin suosittelee varovaisuuteen, sillä jälkijäristykset ovat mahdollisia.

Presidentin mukaan strategiset kohteet eivät ole vahingoittuneet. Hän tarkensi tarkoittavansa strategisilla kohteilla muun muassa satamia, lentokenttiä, jalostamoja ja vesivoimalaitoksia. Presidentti kertoi asiasta puhuttuaan Meksikon pelastuspalvelun kansallisen koordinaattorin kanssa.

Öljynjalostamo suljettiin

Mexican Oil kertoi, että sen öljynjalostamo Oaxacan Salina Cruzissa on suljettu varotoimenpiteenä. Jalostamossa oli syttynyt tulipalo, joka saatiin yhtiön mukaan tukahdutettua välittömästi.

New York Timesin mukaan Yhdysvaltain Tyynenmeren tsunamikeskus antoi aiemmin tsunamivaroituksen Meksikon, Guatemalan, Hondurasin ja El Salvadorin rannikoille. Tsunamivaroitus kuitenkin peruttiin lehden mukaan muutamaa tuntia myöhemmin.

Pääkaupunki Mexicossa pormestari Claudia Sheinbaum käynnisti myös toimet maanjäristykseen vastaamiseksi. Hänen mukaansa mistään isommista vahingoita ei ole kuitenkaan ilmoitettu.

Maanjäristys tuntui useissa osissa 8,8 miljoonan asukkaan pääkaupunkia. Mexicoon iski vuonna 2017 maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 7,1. Tuolloin maanjäristys tappoi 360 ihmistä ympäri maata.

Samana vuonna 96 ihmistä kuoli sen jälkeen, kun maan eteläosaan iski maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 8,1.

Pääkaupungin sairaaloita evakuoitiin

Osasta pääkaupungin sairaaloista evakuoitiin terveydenhuoltohenkilökuntaa ja potilaita. Koronaviruksen vuoksi sairastavat jäivät kuitenkin eristyksiin rakennusten sisälle heitä hoitavan henkilökunnan kanssa.

Meksikossa on kirjattu yli 22 500 koronaan liittyvää kuolemaa. Lukema on Latinalaisen Amerikan toisiksi korkein. Tartuntoja maassa on varmistettu noin 185 000.

Meksikoa enemmän tartuntoja ja kuolemia on Latinalaisessa Amerikassa Brasiliassa. Koronatartuntatilannetta seuraavan Johns Hopkinsin -yliopiston mukaan Brasiliassa on varmistettu yhteensä yli 1,1 miljoona tartuntaa ja koronakuolemia on kirjattu yli 51 000.

Väkilukuun suhteutettuna Meksikossa on koronakuolemia miljoonaa asukasta kohden 175 ja Brasiliassa 248, kertoo tarkkailusivusto Worldometer. Suomessa vastaava suhdeluku on 59.