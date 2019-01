Meksikossa polttoaineputken vuodosta syttynyt palo vaatinut jo yli 70 kuolonuhria

Meksikossa polttoaineputken vuodosta syttynyt tulipalo on vaatinut jo yli 70 kuolonuhria. Viranomaisten mukaan kuolleiden määrä on noussut 71:een, kertoo BBC. Loukkaantuneita on useita kymmeniä.

Räjähdysmäinen tulipalo leimahti perjantai-iltana ilmeisesti sen jälkeen kun polttoainevarkaat olivat puhkaisseet putken. Viranomaisten mukaan kuolonuhrit olivat paikallisia ihmisiä, jotka yrittivät kerätä vuotavasta putkesta polttoainetta kanistereihin ja ämpäreihin.

Meksikon hallitus on yrittänyt puuttua polttoainevarkauksiin, joiden on arvioitu maksaneen vuonna 2017 Meksikolle ja valtiolliselle öljy-yhtiö Pemexille liki kolme miljardia euroa. Hallituksen vastatoimet ovat johtaneet jakelukatkoihin ja polttoainepulaan eri puolilla maata.