Melania Trump julkisti ohjelmansa: Tahtoo kitkeä nettikiusaamista

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin vaimo Melania Trump on julkistanut lasten hyvinvointiin tähtäävän ohjelman, jota aikoo ajaa maansa ensimmäisenä naisena.

Trumpin mukaan ohjelma keskittyy lasten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kohentamiseen sekä nettikiusaamisen ja huumeriippuvuuden ehkäisyyn, kertoo muun muassa ABC News.

Melania Trump on puhunut aiemminkin halustaan suojella lapsia nettikiusaamiselta ja sosiaalisen median muilta haittapuolilta. Tämä on herättänyt myös kritiikkiä Yhdysvalloissa, sillä presidentti Trump tunnetaan kärkkäistä some-kommenteista, joista osaa on pidetty suoranaisena kiusaamisena.

Melania Trump on sanonut aikaisemmin julkisuudessa tietävänsä, etteivät kaikki pidä häntä sopivana henkilönä vastustamaan nettikiusaamista. Trumpin mukaan hän ei kuitenkaan aio antaa tämän estää itseään ajamasta asiaa.