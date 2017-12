Melbournessa joulupäivänä kohahduttaneesta krokotiilistä repesi huoltajuuskiista

Australian Melbournessa kaupunkilähiössä joulupäivänä seikkailleelle krokotiilille riittäisi innokkaita ottajia. Neljä ihmistä on jo ilmoittautunut krokotiilin omistajaksi, kertoo The Australian -sanomalehti.

Krokotiilistä huolehtiva käärmeenpyydystäjä Mark Pelley kertoo lehdelle odottavansa, että ympäristöviranomaiset tarkastavat omistajaehdokkaiden väitteet.

– Saatuani neljä puhelua eri henkiöiltä olen hieman epäluuloinen, Pelley sanoi lehdelle.

Krokotiili nousi otsikoihin Australiassa ja maailmalla sen jälkeen, kun se tavattiin tallustelemasta pitkin melbournelaista asuinaluetta joulupäivänä. Pelley pyydysti krokotiilin ja vei sen pois lähiöstä poliisin pyynnöstä.

Uutistoimisto AAP uutisoi tapaninpäivänä, että Heidelberg Heightsin alueelta pyydystetty matelija on suistokrokotiili. The Australianin mukaan kyseessä on australiankrokotiili. Niitä elää enimmäkseen Australian Pohjoisterritoriossa sekä Queenslandin ja Länsi-Australian osavaltioissa, mutta Victorian osavaltiossa Melbournen kaupunkialueella villit krokotiilit ovat poikkeuksellinen näky.

Pelleyn mukaan on mahdollista, että luonnonvarainen krokotiili olisi matkannut Melbourneen asti. Hän pitää kuitenkin todennäköisempänä, että kyseessä on jonkun luvanvarainen tai luvaton lemmikki.

Matelijafarmit ympäri Australiaa välittävät krokotiilinpoikasia lemmikeiksi, ja niitä hankitaan usein juuri jouluksi.

Koska Melbournesta löydetty krokotiili on jo potremmanpuoleinen eli noin metrin mittainen, sen on epäilty olevan jonkun viimevuotinen joululahja.