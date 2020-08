Australiassa Melbournessa on otettu käyttöön uusia tiukkoja koronarajoituksia viruksen leviämisen rajoittamiseksi. Kaupunkiin julistettiin sunnuntaina muun muassa kuusi viikkoa kestävä öinen ulkonaliikkumiskielto. Ensimmäistä kertaa pandemian aikana kaupungissa kiellettiin myös häiden järjestäminen.

Melbournen koronarajoituksia tiukennettiin jo heinäkuun alussa, mutta uusia tartuntoja on raportoitu siitä huolimatta päivittäin satoja.

Victorian osavaltiossa, jonka pääkaupunki Melbourne on, vahvistettiin sunnuntaina 671 uutta koronatartuntaa ja seitsemän virukseen liittyvää kuolemaa.

"Mikään vähempi ei riitä pitämään meitä turvassa"

Victorian osavaltion pääministeri Daniel Andrews julisti tartuntojen vuoksi Melbourneen sunnuntaina poikkeustilan, joka kestää ainakin 13. syyskuuta asti.

Poikkeustilan aikana ulkona liikkuminen on kielletty iltakahdeksan ja aamuviiden aikana. Päivän aikana Melbournen asukkaat saavat ulkoilla ainoastaan tunnin ajan maksimissaan viiden kilometrin säteellä kotoaan. Jokaisesta kotitaloudesta vain yksi henkilö saa poistua ostoksille hankkimaan välttämättömiä tarvikkeita. Myös ostosmatka on rajoitettu samaan viiteen kilometriin kuin ulkoilu.

Häät kielletään kokonaan kaupungissa. Pandemian ensimmäisen aallon aikana hääseuruiden kokoa Australiassa rajoitettiin viiteen henkilöön.

– Nämä päätökset on tehty, koska mikään vähempi ei riitä pitämään meitä turvassa, Andrews sanoi.

Andrewsin mukaan työpaikkoja koskevia uusia rajoituksia julkistetaan maanantaina. Hänen mukaansa on mahdollista, että yrityksiä, joiden toiminta ei ole yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätöntä, voidaan joutua sulkemaan.

Koronarajoitukset ovat voimassa myös muualla osavaltion alueella, mutta astetta lievempinä. Melbournen ulkopuolella asukkaat saavat poistua kotoaan töihin, opiskelemaan, lääkäriin ja hankkimaan välttämättömiä ostoksia.

Saudi-Arabia rajoitti pyhiinvaeltajien määrää - koronatartuntoja ei ole havaittu

Saudi-Arabiassa muslimien hajj-pyhiinvaellukseen osallistuneiden keskuudessa ei ole toistaiseksi tavattu yhtään koronavirustartuntaa, sanoivat maan terveysviranomaiset lauantaina. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Koronaviruspandemiaa hillitsemään pyrkivä Saudi-Arabia rajoitti tänä vuonna pyhiinvaellusta rajusti. Tavallisesti noin 2,5 miljoonaa ihmistä keräävään pyhiinvaellukseen sai osallistua vain joitakin tuhansia ihmisiä.

Tiedot osallistujien määristä vaihtelevat eri lähteissä. Esimerkiksi CNN:n mukaan osallistujien määrä olisi rajattu tuhanteen, kun taas yleisradioyhtiö BBC ja uutiskanava Al Jazeera kertovat enimmillään 10 000 osallistujasta.

Joka tapauksessa pyhiinvaellukselle pääsivät vain Saudi-Arabian kansalaiset ja ulkomaalaiset, jotka oleskelivat maassa jo valmiiksi. Ennen Mekkaan pääsyä osallistujat olivat karanteenissa ja heille tehtiin koronatestit. Pakollisia ovat olleet myös turvaetäisyydet ja kasvomaskit.

Tiistaina alkanut tapahtuma päättyy sunnuntaina.

Saudi-Arabiassa on todettu yhteensä noin 278 000 koronavirustartuntaa, mikä on korkein luku arabimaissa. CNN:n mukaan lauantaina uusia tartuntoja tilastoitiin noin 1 600. Tartuntamäärät ovat olleet laskusuunnassa.

Saudi-Arabian väkiluku on noin 34 miljoonaa. Maassa noin 2 900 ihmistä on kuollut koronavirukseen liittyen.

Tartuntakärjessä Yhdysvallat, Brasilia ja Intia

Määrällisesti eniten virustartuntoja ja -kuolemia on Yhdysvalloissa, jossa tartuntoja on tilastoitu yli 4,6 miljoonaa ja kuolemia yli 154 000. Yhdysvalloissa on todettu yli 61 000 uutta koronavirustartuntaa viimeisen vuorokauden aikana. Koronatartuntoja seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan kyseessä oli jo viides perättäinen päivä, kun uusia tartuntoja todettiin yli 60 000.

Koronaan liittyviä kuolemantapauksia kirjattiin vuorokaudessa 1 051.

Toiseksi eniten tartuntoja on ja kuolemia on ilmoittanut Brasilia, jossa tartuntoja on noin 2,7 miljoonaa ja kuolemia yli 93 000. Yli miljoona tartuntaa on tilastoitu myös Intiassa, jossa tartuntoja on nyt noin 1,7 miljoonaa. Kuolemia on seuraavaksi eniten Meksikossa ja Britanniassa, joissa molemmissa on todettu yli 46 000 kuolemaa.

Välilukuun suhteutettuna Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden todettu noin 14 400 tartuntaa ja noin 480 kuolemaa. Brasiliassa vastaavat luvut ovat 12 700 ja 440, Intiassa puolestaan 1 270 ja 27. Britanniassa miljoonaa asukasta kohden on kuollut 680 ihmistä.

Suhdeluvut perustuvat tilastosivusto Worldometerin seurantaan, jossa on paikoin vaihtelua ja epätarkkuuksia verrattuna muiden lähteiden lukuihin.

Testeihin pääsy ja testauskapasiteetti vaihtelevat maailmassa maittain. Lisäksi esimerkiksi Kiinan on arvioitu ilmoittavan vähemmän tartuntoja kuin niitä todellisuudessa on todettu.

Virallisesti Kiina on kertonut tähän mennessä noin 87 700 tartunnasta. Tartunta olisi siis todettu miljoonaa asukasta kohden noin 60 kiinalaisella.

Etelä-Afrikassa yli puoli miljoonaa tartuntaa

Etelä-Afrikassa puolestaan on nyt tilastoitu yhteensä yli puoli miljoonaa koronavirustartuntaa. Maan terveysministeri kertoi asiasta lauantaina.

Maassa on virukseen liittyen kuollut yli 8 000 ihmistä. Paikalliset tutkijat ovat kuitenkin havainneet merkittävän nousun luonnollisissa kuolemissa viime viikkoina. Tämän uskotaan viittaavan siihen, että virukseen liittyviä kuolemia olisi tiedettyä enemmän.

Afrikan mantereella Etelä-Afrikassa on havaittu eniten koronavirustartuntoja. Miljoonaa asukasta kohden tartunnan on virallisten lukujen valossa saanut noin 8 500 ihmistä ja 96 ihmistä on kuollut.

Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 1 343 ja 59.

Korjattu kello 9.52 Melbournen koronaluvut koskemaan koko Victorian osavaltiota.