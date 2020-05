Melbournessa osoitettiin mieltä koronarajoituksia vastaan

Australiassa Melbournessa kymmenen ihmistä pidätettiin sunnuntaina koronavirusrajoituksia vastustavissa mielenosoituksissa. Osaa heistä epäillään myös poliisin pahoinpitelystä mielenosoituksen yhteydessä.

Parlamenttitalon eteen oli kerääntynyt noin 150 ihmistä, joiden mukaan koronavirus on hallituksen salaliitto väestön kontrolloimiseksi. Osa paikalle saapuneista kantoi kylttejä, joissa peräänkuulutettiin vapauksien ja oikeuksien puolesta taistelua.

Useat Australian osavaltiot ovat helpottaneet tautiepidemiaa hillitseviä rajoituksia. Melbournessa ja koko Victorian osavaltiossa rajoitukset ovat kuitenkin yhä paikallaan, koska melbournelaisessa teurastamossa todettiin hiljattain uusi tautirypäs.

Poliisin mukaan pidätykset tehtiin, koska mielenosoittajat rikkoivat kotonapysymismääräyksiä eivätkä noudattaneet asetettua turvaväliä. Myös muita mielenosoituksiin osallistuneita pyritään saamaan kiinni. Heitä uhkaa jopa 1 600 Australian dollarin (noin 950 euron) sakkorangaistus.

Vastaavanlaisia rajoituksia kritisoivia kokoontumisia on ollut myös Yhdysvalloissa.

Australiassa on todettu noin 7 000 koronavirustartuntaa. Kuolleita on yhä alle sata. Worldometer-sivuston mukaan kuolleita on neljä per miljoona asukasta. Suomessa vastaava luku on 48.